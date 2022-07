Peugeot 208 Restyling: ecco come potrebbe cambiare

Peugeot 208 Restyling è una delle novità che dovrebbero caratterizzare il prossimo anno la casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis. Questo aggiornamento dovrebbe portare alla compatta di Peugeot oltre ad un lieve aggiornamento estetico anche modifiche meccaniche e tecnologiche.

Ecco come viene immaginata la futura Peugeot 208 Restyling che dovrebbe debuttare nel 2023

Esteticamente parlando, si vocifera che la calandra della nuova Peugeot 208 restyling sarà più grande, molto simile a quella del fratello maggiore (308), incorporerà il nuovo logo del leone, i paraurti saranno modificati, mentre le zanne a LED saranno divise in tre parti. A quanto pare, Carlos Tavares, CEO di Stellantis, avrebbe incaricato il capo del design di Peugeot (Mathias Hossan) di occuparsi del progetto con gli occhi puntati sul 2023.

Da un punto di vista tecnologico, il sistema di infotainment e l’assistenza alla guida sarebbero due pilastri fondamentali della nuova Peugeot 208 Restyling. Mentre si prevede che il motore 1.2 PureTech verrà aggiornato in Europa con l’incorporazione della tecnologia ibrida, alcuni cambiamenti potrebbero riguarda anche la versione elettrica al 100 per cento che potrebbe acquistare autonomia ed efficienza.

A proposito di questo modello oggi vi mostriamo un recente render del designer e artista digitale Ascariss Design che ha provato ad immaginare la nuova Peugeot 308 Restyling. Appare evidente la somiglianza con i più recenti modelli della casa automobilistica del Leone.

I cambiamenti saranno anche industriali. Infatti, la city car con il leone lascerà il sito produttivo slovacco di Trnava. Dal 2023, quest’ultimo si concentrerà sul programma “Smart cars” con la rispettiva produzione della Citroën C3 (CC21), quindi dei SUV Citroën C3 Aircross (CC24) e Opel Crossland (OV24) nel 2024.

Di conseguenza, allo stabilimento di Kenitra in Marocco sarà affidata l’intera produzione delle versioni termiche mentre la e-208 si affiancherà alla cugina Opel Corsa e a Saragozza in Spagna. Questa mossa non sarà temporanea perché la futura 208 (P31) sarà prodotta lì con la Corsa (OV31). Vedremo dunque a proposito di questa auto quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

