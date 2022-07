Peugeot 9X8 e 408: doppio debutto nel Tempio della Velocità

A distanza di un anno dalla presentazione in anteprima mondiale del prototipo della nuova hypercar Peugeot 9X8, Peugeot fa debuttare alla 6 Ore di Monza l’auto che segna il suo ritorno in una disciplina che l’ha vista più volte protagonista vincente nei decenni passati.

Un appuntamento importante in questo secondo weekend di luglio che vede anche l’anteprima assoluta riservata alla stampa della nuova 408. Una nuova proposta che rompe gli schemi, che ridefinisce il concetto di auto stessa presentandosi con caratteristiche inaspettate sotto ogni punto di vista.

Peugeot 9X8 e 408: le due novità della casa del Leone in mostra alla 6 Ore di Monza

Due eventi molto importanti per la casa del Leone che hanno più punti in comune di quanto possa sembrare, grazie anche al ruolo cruciale che svolge il design, frutto del sapiente lavoro di Matthias Hossann e del team che hanno saputo realizzare due modelli dalla forte personalità ed innovativi, ribadendo così ancora una volta la capacità del marchio francese di sfidare le convenzioni. Allure, Excellence ed Emotion sono i tre valori chiave del brand che trovano massima declinazione in questi due modelli.

Un weekend di gara dove Peugeot sarà presente anche con una Fan Zone dove il pubblico potrà interagire col brand, incontrare i piloti durante alcune sessioni di autografi, acquistare il merchandising ufficiale Peugeot Sport e vedere dal vivo alcuni modelli della gamma elettrificata Peugeot con livrea 9X8.

Il Tempio della Velocità per eccellenza è teatro di un doppio appuntamento importante per la casa del Leone e per gli appassionati. La 9X8 è un progetto ambizioso che segna il ritorno di Peugeot nelle sfide più importanti tra le case automobilistiche al mondo in un territorio in cui punta a ribadire la sua grande tradizione nel motorsport, dove ha vinto tanto nel corso dei secoli.

Oltre a tre vittorie a Le Mans (1992, 1993 e 2009), il costruttore francese vanta anche cinque titoli nel mondiale rally (più 11 nel campionato italiano), tre vittorie ad Indianapolis, tre Pikes Peak, sette vittorie alla Dakar e un titolo nel mondiale rallycross.

Un’hypercar che scenderà in pista forte di un progetto rivoluzionario, che vede protagonista la collaborazione tra Peugeot Sport ed il team di Design Peugeot guidato da Matthias Hossann, artefice di un design unico nel panorama sportivo e profondamente innovativo.

Un progetto inedito che innova il settore grazie anche all’assenza di quell’elemento che pareva essere imprescindibile in un’auto da corsa: lo spoiler posteriore. Una componente assente anche nella versione definitiva da gara dell’hypercar e che ribadisce la determinazione della casa automobilistica francese nello sperimentare lo sviluppo di soluzioni tecniche innovative nel motorsport.

C’è anche la nuovissima Peugeot 408

La 9X8 ribadisce quindi il forte spirito creativo che il brand ha sempre avuto nel corso dei secoli e che ha portato alla nascita di progetti e prodotti davvero unici nel panorama automobilistico e non. Prodotti innovativi, inaspettati sotto ogni punto di vista come la nuova Peugeot 408, un modello inedito nella gamma del Leone che è stato svelato digitalmente pochi giorni fa e che è stato presentato in anteprima dal vivo alla stampa intervenuta a Monza.

Un inedito prodotto in gamma Peugeot che traccia una nuova strada, presentandosi con un design unico, in grado di sintetizzare il meglio di diverse tipologie di carrozzeria, strizzando l’occhio al mondo delle fastback, da cui riprende anche il dinamismo, ma mantenendo una posizione di guida più rialzata contenendo però l’altezza del corpo vettura ben sotto il metro e mezzo, spartiacque oltre il quale si entra nel mondo dei SUV.

Lo stile seducente e innovativo si affianca ad un’eccellenza qualitativa e tecnologica che innova l’esperienza che si vive con l’auto. Nuove tecnologie come l’ultima evoluzione del Peugeot i-Cockpit 3D o l’inedito i-Connect permettono di portare ad un piano superiore la statura tecnologica dell’auto.

Infine, l’emozione è perfettamente rappresentata da una dinamica di marcia di livello superiore come da tradizione del Leone e dalla disponibilità di motori efficienti ed anche elettrificati, come le Hybrid da 180 o 225 CV che sono il perfetto coronamento di un’esperienza di guida di alto livello.