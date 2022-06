Nuova Peugeot 408: sistema audio Focal per il nuovo modello

Lo specialista francese di Hi-Fi Focal ha rilasciato i dettagli sul sistema audio che sta fornendo per la nuova Peugeot 408. Il fastback sarà caratterizzato dall’ultima generazione di sistema Hi-Fi Premium, completo di impostazione ottimizzata per la parte anteriore per offrire ai passeggeri anteriori una migliore esperienza sonora condivisa. Il sistema Hi-Fi Focal Premium è stato sviluppato appositamente per i veicoli Peugeot, che si è evoluto nel corso degli anni, con ogni modello.

Sistema Hi-Fi Focal per la nuova Peugeot 408

Il sistema include 10 driver per altoparlanti con tecnologia proprietaria: un altoparlante centrale con cono Polyglass, quattro altoparlanti Hi-Fi midrange dotati di surround TMD, quattro tweeter TNF a cupola invertita in alluminio, amplificazione a 12 vie completamente attiva (690 watt) e un subwoofer ad alta escursione con tecnologia Power Flower a tripla bobina.

Questa modalità ottimizzata per la parte anteriore promette ai passeggeri “un palcoscenico sonoro molto stabile, indipendentemente dallo stile della musica riprodotta, distribuito con precisione all’interno dell’abitacolo”.

Gli ingegneri acustici di Focal hanno eseguito tre settimane di messa a punto del suono per installare l’esclusiva firma Focal nel veicolo, seguite da migliaia di chilometri di test su strada. Il risultato, si dice, è una presentazione in stile concerto dal vivo.

Insomma anche da questi particolari si capisce che Peugeot con la nuova Peugeot 408 ha voluto curare al massimo tutti i dettagli per offrire ai suoi clienti una vettura che sia perfetta sotto tutti i punti di vista in maniera da soddisfare anche gli utenti più esigenti che per la prima volta si avvicineranno alla casa automobilistica del Leone grazie ad un modello dal design sportivo e accattivante che mancava nella gamma del marchio transalpino del gruppo Stellantis.

