Alfa Romeo punta a raddoppiare la produzione con una nuova immagine

Alfa Romeo ha ribadito le sue intenzioni per il futuro. Lo storico marchio milanese infatti ha fatto sapere che vuole raddoppiare la sua produzione entro la fine del prossimo anno. Lo ha detto al magazine automobilistico inglese, Autocar, il suo CEO del Regno Unito. L’obiettivo sarà quello di far crescere il suo marchio tra un pubblico più diversificato. Damien Dally ha detto ad Autocar che il produttore italiano vuole passare da essere un “marchio emozionale a uno razionale” ed espandere la sua gamma in segmenti più popolari.

Alfa Romeo intende raddoppiare la produzione entro la fine del prossimo anno

Questa visione inizia con il SUV compatto Alfa Romeo Tonale seguito da un nuovo modello ogni anno fino al 2030 sotto il gruppo Stellantis. Nel 2024 arriverà un SUV compatto elettrico a batteria, che forse sarà chiamato Brennero. Questo prima che Il Biscione abbandoni completamente i motori a combustione interna entro il 2027.

Dally ha detto che questo fa parte di una mossa per attirare un nuovo pubblico, con un occhio alla vendita a famiglie, giovani e donne. Attualmente, i principali acquirenti dell’Alfa Romeo sono infatti uomini di mezza età. “Questa è la sfida per noi, poiché siamo visti come un marchio sportivo”, ha detto Dally, aggiungendo che il marchio sta ancora escogitando idee per rendersi più accattivante, come il motore ibrido da 160 CV “più accessibile” del Tonale.

Alfa Romeo ha anche introdotto una garanzia di cinque anni per le sue vetture. “Penso che dobbiamo diffondere la storia dell’Alfa a un pubblico più ampio pur rimanendo puri in quello che facciamo”, ha affermato Dally. Nonostante questa nuova direzione, gli attuali clienti dell’Alfa e ciò che vogliono sono fondamentali, secondo Dally, e nonostante l’ascesa del mercato dei SUV, le berline come la Giulia faranno ancora parte del futuro del brand premium.

“Le berline fanno parte di ciò di cui l’Alfa Romeo è sempre stata”, ha detto. “Il mercato potrebbe allontanarsi dalle berline, ma noi ci crediamo ancora. Ma vogliamo entrare anche nei segmenti di volume, in primis con il Tonale. “Alfa Romeo è sportività. È design italiano. Ed è quello a cui dobbiamo essere fedeli. Anche se i monovolume torneranno popolari, non vedo che ci sposteremo in quel mercato. Non funzionerà mai per noi”.

Dally, inoltre, non ha escluso un ritorno alle auto sportive in futuro nella gamma del Biscione. Rispondendo a quando potremmo vedere una nuova Alfa Romeo a due posti, ha detto: “Non subito, perché sono piccoli segmenti, ma sono auto che sono sicuro tutti adoreranno vedere l’Alfa produrre di nuovo questo tipo di vettura. “Otteniamo un modello di business sostenibile, entriamo nei segmenti di volume, facciamo crescere il nostro business e poi possiamo sognare di nuovo”.

“Ci sono molte cose straordinarie in arrivo, ma prima portiamo questo marchio straordinario ed emozionante a un livello razionale. Entriamo in alcuni segmenti di volume. Svegliamo alcune persone con il marchio”.

In arrivo anche una nuova Alfa Romeo Mito. In precedenza, parlando con Autocar, Dally aveva dichiarato: “Il marchio ha una storia di vendita di auto sportive compatte, come l’Alfasud, ed è un’area interessante del mercato che è ad alto volume e ci offre un’offerta molto più ampia”. Questo porta molti a pensare che si possa riferire al ritorno di auto quali MiTo ma ovviamente non si escludono sorprese.

