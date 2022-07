Nuova Fiat Panda: ecco quali sono le certezze fino ad ora

La nuova Fiat Panda è una delle novità più importanti tra quelle previste dal gruppo Stellantis per quanto concerne i prossimi anni. La vettura di Fiat farà ancora parte della gamma della principale casa automobilistica italiana così come confermato, nel corso di una recente intervista rilasciata ad un noto magazine automobilistico, dal numero uno dello storico marchio automobilistico di Torino, l’amministratore delegato Olivier Francois.

Ecco quali sono le certezze a proposito della nuova Fiat Panda

Sono ancora tante le cose che non sappiamo per quanto concerne la nuova Fiat Panda. Tuttavia alcune certezze a proposito della futura generazione già ci sono. La prima certezza è che la futura generazione di questo modello sarà molto diversa dalla versione attuale. Infatti l’auto prenderà in prestito lo stile visto dalla concept car Fiat Centoventi con un design futuristico e dalle forme squadrate.

Inoltre si tratterà di un modello dalle dimensioni maggiori rispetto a quello attuale. Si parla di circa 4 metri di lunghezza tanto che la vettura passerà dal segmento A al segmento B del mercato come anticipato negli scorsi anni da Olivier Francois.

Altra certezza per quanto riguarda la nuova Fiat Panda è che la vettura tornerà nelle vesti di auto elettrica al 100 per cento. Non ci saranno dunque versioni termiche pure e nemmeno ibride. Questo perché Fiat ha scelto di diventare una produttrice di sole auto elettriche. L’obiettivo sarà quello di trasformarsi in una sorta di Tesla del popolo.

Tale processo inizierà proprio con la nuova Panda che darà il via a questa trasformazione del brand di Torino che tra l’altro punta a lanciare nei prossimi anni vetture globali che possano trovare spazio in tutto il mondo e non solo in alcuni continenti.

La nuova Fiat Panda sarà dunque un’auto elettrica low cost con la quale Fiat proverà a rendere accessibili i veicoli a zero emissioni a tutti. Si dice infatti che l’auto possa avere un prezzo di partenza inferiore ai 20 mila euro. Queste fino ad ora sono le uniche certezze per quanto riguarda l’atteso modello. Per il resto possiamo fare solo delle supposizioni. Ad esempio per quanto concerne l’anno di debutto Francois ha detto che non dovremmo aspettare molto. Più di qualcuno ipotizza che a proposito dell’anno di debutto in pole position vi sia il 2024.

Per quanto riguarda invece il luogo di produzione è stato confermato che non sarà l’Italia ad ospitare la produzione della nuova Fiat Panda. Molto probabilmente, ma anche qui si aspettano conferme ufficiali, la produzione di questo modello avverrà presso lo stabilimento Fiat di Kragujevac in Serbia dove fino ad oggi si è prodotta Fiat 500L che però a breve sarà dismessa.

Nei prossimi anni lo stabilimento sarà sottoposto a ristrutturazione per accogliere dalla metà del 2024 un nuovo modello elettrico di Fiat. Questo quasi certamente sarà la nuova Panda, fermo restando che l’attuale generazione continuerà ad essere prodotta a Pomigliano fino al 2026.

E’ probabile che già l’anno prossimo possano arrivare ulteriori indizi su come sarà la nuova Fiat Panda e non escludiamo che le prime immagini teaser del modello possano essere svelate da Fiat. Ricordiamo infine che l’arrivo di questo modello dovrebbe essere preceduto da quello di un altro veicolo, presumibilmente un B-SUV che sarà prodotto a Tychy in Polonia insieme ad Alfa Romeo Brennero e a Jeep B-SUV. Il suo debutto dovrebbe avvenire entro fine 2023. Per il suo nome potrebbe essere utilizzato uno di quelli che fanno parte della storia di Fiat, forse quello di Uno.

