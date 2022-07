Jeep mantiene la leadership tra i SUV in Brasile nel 2022

A giugno Jeep ha nuovamente conquistato la leadership del mercato dei SUV in Brasile, con una quota del 19,5% nel segmento e 11.659 unità vendute. Con questo risultato, la casa automobilistica americana si è assicurata il primato anche nel segmento dei SUV nel 2022, con una quota del 20,7% e 65.617 esemplari immatricolati.

Considerando il mercato interno totale (auto + veicoli commerciali leggeri), Jeep ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con una quota del 7,7% e un incremento di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Jeep: 19,5% di quota nel segmento SUV a giugno in Brasile

La Jeep Compass era presente anche nella lista dei 10 modelli più venduti nella prima metà dell’anno, occupando la sesta posizione. A giugno, il marchio americano ha posizionato il Commander e la Compass come leader nei rispettivi segmenti.

La Compass è leader tra i SUV di medie dimensioni, con 6105 unità vendute e una quota del 44,6% nel suo segmento. Stesso traguardo anche per il Jeep Commander nel suo segmento, con il 29,7% di quota di D-SUV (praticamente il doppio del secondo veicolo in classifica).

Vale la pena ricordare che il primo semestre è stato ricco di novità per Jeep. Nel periodo, il costruttore americano ha continuato a guidare i SUV e ha lanciata il nuovo Jeep Renegade, che è diventato ancora più capace e tecnologico.

Inoltre, Jeep ha anche presentato al mercato brasiliano il suo primo modello elettrificato: la Jeep Compass 4xe ibrida plug-in. Non finisce qui in quanto il brand ha anche annunciato l’arrivo a breve del Jeep Gladiator, un pick-up che completerà ulteriormente l’offerta della sua gamma proposta nel mercato brasiliano.

Infatti, lo storico marchio ha confermato nelle scorse ore il lancio del pick-up più capace al mondo in Brasile per il 4 agosto. Il Gladiator arriva nel paese con capacità off-road mai viste prima nel segmento. Con molta tecnologia, versatilità e attributi per affrontare qualsiasi sfida, arriverà a ridefinire il concetto di fuoristrada nel mondo dei pick-up nel grande paese sudamericano.

Il modello, che unisce tutto lo spirito e l’autenticità di Jeep, porta anche il badge Trail Rated, che attesta la forza e il DNA avventuroso del marchio. Per guadagnare questo badge, un veicolo deve superare una serie di prove nei terreni più difficili e impegnativi.

E tutte queste caratteristiche arriveranno presto in Brasile per offrire ai pick-up e agli amanti dell’avventura un nuovo universo. La versatilità proposta dal Jeep Gladiator scriverà un nuovo capitolo nel segmento e raggiungerà luoghi mai visti.