Jeep Gladiator arriverà in Brasile il 4 agosto

Dopo una lunga attesa e molte speculazioni, l’arrivo del pickup Jeep Gladiator nel mercato brasiliano è stato finalmente confermato per il 4 agosto. La casa automobilistica pubblicizza la Jeep Gladiator come il “pickup più capace al mondo”, evidenziando principalmente le sue capacità fuoristrada. Inoltre, il marchio americano di Stellantis garantisce che il modello aprirà un nuovo parametro nel segmento dei pickup fornendo molta tecnologia e versatilità.

Jeep Gladiator: il prossimo 4 agosto dopo una lunga attesa il pickup debutterà finalmente in Brasile

L’idea è che la nuova Jeep Gladiator ridefinisca il concetto di fuoristrada nel segmento dei pickup in Brasile. Sarà l’unico modello in vendita in quel paese con il sigillo Trail Rated, sistema di trazione 4×4 Rock-Trac, combinato con l’alta tecnologia. Quindi è un pickup che ha attributi sia per l’avventura che per il sollevamento di carichi pesanti.

Per guadagnare il sigillo Trail Rated il modello di Jeep è stato sottoposto a una serie di prove su terreno accidentato, con un grado di difficoltà molto elevato. Pertanto, la casa automobilistica vuole vendere al consumatore l’idea che con il nuovo pickup Jeep Gladiator raggiungerà luoghi dove la concorrenza non è in grado di arrivare.

La Casa automobilistica americana non ha ancora svelato i dettagli tecnici sul modello che arriverà in Brasile, ma è noto per avere una taglia grande, con una lunghezza di 554 cm, un passo di 348 cm. Il secchio di Jeep Gladiator ha un volume di circa mille litri. vedremo dunque quale sarà l’accoglienza che i clienti brasiliani di Jeep riserveranno al nuovo pickup che in quel paese darà via ad un nuovo segmento e cioè quello dei pickup di altissimo livello.

Ti potrebbe interessare: Jeep e Alfa Romeo: circa 1000 test drive agli International Motor Days – Beach Edition