Maserati MC20: cresce la produzione a Modena

Maserati MC20 che è stata presentata a fine 2020 sta iniziando ad ingranare. La vettura che viene prodotta presso lo stabilimento Maserati di Modena ha registrato ben 610 unità prodotte nella prima metà del 2022. Si tratta di un numero importante che rappresenta una crescita del 48,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e che fa ben sperare per il futuro dello stabilimento che nella linea di produzione impiega 200 dipendenti più altri 900 che si occupano di ingegneria e lavorano per tutti i brand del gruppo Stellantis.

Crescita impetuosa della produzione nello stabilimento di Modena grazie a Maserati MC20

Continuando così le cose è probabile che Maserati MC20 possa raggiungere e superare entro la fine del 2022 le mille unità prodotte. Si tratta di un numero importante che molto probabilmente va anche al di sopra di quelle che erano le aspettative della casa automobilistica del Tridente per la sua auto sportiva che ha un costo di partenza di certo non alla portata di tutti.

Le cose sono destinate a migliorare ulteriormente con la nuova Maserati MC20 Cielo versione cabrio del modello di Maserati. Inoltre nel 2023 Maserati lancerà anche la versione completamente elettrica della sua MC20 che farà parte della gamma Maserati Folgore.

Continuando cosi le cose non solo gli ammortizzatori sociali sono destinati a diventare un ricordo lontano per lo stabilimento Maserati di Viale Ciro Menotti a Modena, ma è probabile che diventi necessario incrementare il personale della fabbrica. Situazione simile anche a Mirafiori che attende l’arrivo delle nuove GranTurismo e GranCabrio. Insomma i primi effetti positivi del rilancio di Maserati da parte di Stellantis iniziano a farsi notare.

