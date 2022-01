Maserati: ecco quando arriveranno le prime elettriche Folgore

Il futuro di Maserati sarà elettrificato e comprenderà anche l’arrivo di nuovi modelli elettrici al 100% che andranno a costituire la nuova gamma Folgore. Questa gamma sarà composta da varianti a zero emissioni delle nuove generazioni di GranTurismo e GranCabrio oltre che del Grecale e della MC20 (anche in versione Cabrio).

In futuro, inoltre, anche le nuove Quattroporte e Levante saranno elettriche andando a creare una gamma parallela di modelli elettrici di Maserati. In queste ore sono arrivate importanti conferme in merito alle tempistiche di lancio dei primi modelli Folgore di casa Maserati. Vediamo tutti i dettagli sulle novità in arrivo.

Maserati Folgore: si parte nel 2023?

Secondo le informazioni diffuse dalla Fim, Stellantis dovrebbe avviare la produzione delle prime Maserati elettriche già nel 2023 anche se è dal 2024 che dovrebbe registrarsi una decisa accelerazione del programma di elettrificazione che porterà alla formazione di una gamma completa Folgore da affiancare alle Maserati “tradizionali”.

In particolare, sembra essere confermato che si partirà dalle nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio, modelli attesi al debutto già a partire dalla fine del 2022. Questi due modelli verranno proposti in versione full electric Folgore nel corso del 2023 secondo quanto rivelato dalle fonti sindacali. Da notare che la Fim sottolinea come Stellantis abbia preso un impegno preciso di garanzia sull’investimento a partire dal 2024 della futura piattaforma elettrica folgore di Maserati.

Maserati GranTurismo foto spia

In sostanza, anche in caso di ritardi dovuti a fattori esterni, il progetto Folgore prenderà vita nel giro di massimo 2-3 anni permettendo a Maserati di poter contare su di una solidissima gamma in grado di sostenere la crescita anche nel settore delle auto elettriche di fascia alta che può contare su un numero sempre maggiore di concorrenti.

Da notare, però, che, almeno per il momento, non ci sono conferme in merito ai piani futuri di Maserati per gli altri modelli Folgore. In particolare, non c’è una data per le varianti a zero emissioni di Grecale e MC20. I due modelli, ricordiamo, non sono prodotti a Mirafiori (stabilimento destinato a diventare il centro delle operazioni di Maserati) ma, rispettivamente, a Cassino e Modena. Le tempistiche di lancio delle varianti elettriche potrebbero essere differenti.

Arrivano anche Quattroporte e Levante

Sarà necessario, invece, attendere il 2024 e gli anni successivi per il debutto delle nuove generazioni di Quattroporte e Levante. Per i due modelli di fascia alta del Tridente ci sarà, naturalmente, una variante Folgore che potrebbe arrivare nel giro di 1-2 anni dalla presentazione delle versioni “tradizionali” che, in ogni caso, saranno elettrificate con soluzioni ibride che Maserati già propone, in versione mild hybrid, su alcuni modelli.

Maggiori dettagli su quelli che saranno i progetti di Maserati per l’elettrificazione arriveranno nelle prossime settimane. Il programma di rilancio di Maserati rappresenterà, infatti, un elemento centrale del piano industriale di Stellantis che verrà svelato a marzo. Nelle prossime settimane, quindi, il futuro di Maserati verrà ufficializzato in via definitiva. Ricordiamo che già il 2022 sarà un anno fondamentale per Maserati che prevede di lanciare ben tre nuovi modelli. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.