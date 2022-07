Italian F4 Championship: Antonelli vince sul circuito di Vallelunga

Ancora una volta è Andrea Kimi Antonelli di Prema Racing il dominatore dell’Italian F4 Championship certified by FIA.

Il pilota bolognese ha conquistato tre pole position, ha vinto le tre gare e ha suggellato il successo con i tre giri più veloci in gara, balzando al comando della classifica assoluta davanti al proprio compagno di team Rafael Camara di Prema Racing, secondo in gara 1 e gara 3 e costretto al ritiro in gara 2.

Italian F4 Championship: il bolognese Andrea Kimi Antonelli si porta a casa la vittoria a Vallelunga

36 i punti che, dopo il giro di boa della stagione, dividono i due piloti di Prema, seguiti a distanza da Alex Dunne di US Racing, combattivo sul circuito romano di Vallelunga, ma ancora fuori dal podio con due quarti posti in gara 1 e gara 2.

Miglioramento continuo per James Wharton di Prema Racing che sale sul podio in gara 1 e conquista la quarta posizione in gara 3, accorciando in classifica proprio su Dunne. Exploit per Taylor Barnard di PHM Racing che conquista il secondo posto in gara 2 e due quinti posti che valgono 38 punti nel quarto round della serie che ha visto in pista 37 Tatuus F4 T021 spinte dal motore T-Jet da 1.4 litri da 180 CV fornito da Abarth, mentre Charlie Wurz di Prema Racing sale due volte sul terzo gradino del podio mantenendo la quinta posizione in classifica davanti a Kacper Sztuka di US Racing e Marcus Amand di US Racing.

Anche a Vallelunga le vetture dell’Italian F4 Championship hanno dimostrato di essere al top in termini di prestazioni e affidabilità, regalando tre gare spettacolari nonostante il grande caldo che ha raggiunto anche i 63 °C sull’asfalto.

Soddisfatto della seconda tripletta consecutiva, Andrea Kimi Antonelli ha detto di essere riuscito a replicare il risultato di Spa, il che è molto positivo. Questo weekend è stato molto difficile, soprattutto per le temperature, ma crede di aver avuto tutto sotto controllo. Ha riportato che sicuramente si allenerà durante la pausa, ma penserà anche a riposare, perché ne ha bisogno. Sicuramente iniziare l’estate con la leadership in entrambi i campionati è una cosa molto positiva, che lo motiva molto.

Il prossimo appuntamento con il l’Italian F4 Championship certified by FIA è in programma dal 9 all’11 settembre sul circuito del Red Bull Ring, che aprirà il rush finale della stagione che prevede i round di Monza (9 ottobre) e del Mugello (23 ottobre).

Il prossimo fine settimana, invece, la serie iberica dell’F4 Spanish Championship tornerà in pista sul circuito di Spa-Francorchamps, nel secondo appuntamento oltreconfine, dopo la prova inaugurale di Portimao.

La classifica dell’Italian F4 Championship adesso vede Andrea Kimi Antonelli di Prema Racing al primo posto con 219 punti, Rafael Camara di Prema Racing al secondo posto con 183, Alex Dunne di US Racing al terzo posto con 132, James Wharton di Prema Racing al quarto posto con 112 e Charlie Wurz di Prema Racing con 104.