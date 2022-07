Peugeot 9X8: mancano solo sei giorni alla prima gara dell’hypercar

Il 10 luglio 2022, le due Peugeot 9X8 del Team Peugeot TotalEnergies faranno il loro debutto ufficiale a Monza, in occasione della quarta prova del Campionato Mondiale FIA Endurance 2022.

Dopo i successi dei programmi 905 (1990-1993, con motore V10 a benzina) e 908 (2007-2011, motore V12 Diesel HDI FAP), la casa automobilistica francese torna alle gare di durata con una vettura ibrida, a sostegno della sua strategia di elettrificazione. Questa prima partecipazione agonistica promette di essere un’esperienza ricca di insegnamenti per tutto il team.

Peugeot 9X8: l’hypercar ibrida è pronta per la sua prima gara di durata a Monza

È a Monza che, nell’aprile 2007, in occasione della 1000 km di Monza, tutto era iniziato per la 908, con un debutto vittorioso nella categoria LMP1. A distanza di dieci anni e mezzo, il 10 luglio 2022, l’iconico circuito italiano farà da sfondo al debutto in gara della nuova Peugeot 9X8, nella classe Le Mans Hypercar, alla 6 Ore di Monza.

Negli ultimi sei mesi, il Team Peugeot TotalEnergies ha condotto un intenso programma di test su vari circuiti europei per prepararsi a questo primo evento agonistico. Nelle ultime settimane, i tecnici hanno perfezionato meticolosamente la tabella di marcia.

Sono state realizzate due fasi essenziali: una dedicata alle sessioni al simulatore nella sede Peugeot di Satory (vicino Parigi), che hanno permesso al team di individuare e determinare le mappature di gestione dell’energia per Monza, mentre i piloti hanno potuto familiarizzare virtualmente con le peculiarità di questo tracciato. L’altra, dedicata a un test finale in Spagna, è avvenuta sul circuito di Motorland Aragon.

In quest’occasione è stata superata la soglia dei 15.000 km di prove, un traguardo che il team voleva raggiungere prima di partecipare alla gara di Monza. Durante questa sessione, è stata completata una prova di durata di 36 ore, che è servita a preparare i due equipaggi del team (piloti, ingegneri e meccanici) e ha fissato i processi di gara nella mente delle donne e degli uomini responsabili della gestione delle due Peugeot 9X8 che scenderanno in pista con i numeri #93 e #94.

Sulla #93, il team sarà composto da Paul Di Resta, Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne, con Gauthier Bouteiller come ingegnere di macchina. Sulla #94, invece, ci saranno Loïc Duval, Gustavo Menezes e James Rossiter, con Brice Gaillardon come ingegnere di macchina.

Il team raccoglierà dati importanti che si possono ottenere solo correndo

Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport, ha detto che, dopo una fase indispensabile di test e sviluppo, dopo migliaia di km percorsi su diversi circuiti, la Peugeot 9X8, i piloti e la squadra si apprestano ad affrontare la prossima sfida: gestire i requisiti e le esigenze di un intero weekend di gara in diretta competizione con i nostri rivali, imparando a conoscere il comportamento dell’auto in gara e a gestire le diverse procedure di sicurezza.

La strategia di Peugeot per Monza è molto semplice: dare il meglio di sé in ogni momento, con un approccio umile ma sicuro. L’obiettivo è chiaro: imparare il più possibile su ogni aspetto della 9X8 in un ambiente competitivo. Tutto il team è ansioso di vedere come si confronterà con gli altri team e le altre vetture, ma soprattutto non vede l’ora di raccogliere il tipo di dati e di informazioni che si possono ottenere solo correndo in gara.

Fascino, eccellenza ed emozione sono i tre valori di riferimento di Peugeot e gli elementi fondanti della Peugeot 9X8 e del programma Peugeot Endurance. A partire da Monza, l’hypercar ibrida porterà in gara la strategia di elettrificazione del marchio francese, dimostrando il suo know-how e il suo impegno per introdurre nuove tecnologie elettriche su tutta la sua gamma di vetture di serie.

La 6 Ore di Monza sarà la quarta prova del Campionato del Mondo FIA Endurance (dopo Sebring, Spa, Le Mans). Il circuito è lungo 5793 km ed è composto da 11 curve. Il programma prevede le prove libere 1 per venerdì 8 alle 15:30, le prove libere 2 sabato 9 alle 9:00, le prove libere 3 alle 13:00 e le qualifiche alle 17:30 e 17:50, la parata in pista domenica 10 alle 11:45 con la nuova 408 e la partenza della gara alle 12:00.

Ricordiamo che la nuova Peugeot 9X8 è un’hypercar sviluppata interamente da Peugeot. Viene fornita con la quattro ruote motrici, un powertrain ibrido costituito da un motore V6 biturbo da 2.6 litri da 680 CV abbinato a due propulsori elettrici sull’assale anteriore che erogano 272 CV ed una batteria ad alta tensione da 900V. offre uno stile unico e inconfondibile con assenza di alettone posteriore e firma luminosa a tre artigli (caratteristica del design Peugeot).