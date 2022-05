Peugeot 9X8: cresce l’attesa per il suo debutto

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, Peugeot 9X8 farà il suo debutto in gara domenica 10 luglio 2022, sul circuito di Monza, in occasione della quarta prova del Campionato Mondiale Endurance. Loïc Duval sarà uno dei sei piloti della Hypercar francese.

Cresce l’attesa per il debutto il prossimo 10 luglio a Monza di Peugeot 9X8

Loïc Duval, 39 anni, nel corso di un’intervista ha raccontato tutte le fasi del progetto relativo alla nuova Peugeot 9X8. “Essere nel progetto fin dall’inizio è stato molto interessante e gratificante. Incontriamo persone, abbiamo tempo per conoscerci, tempo per sviluppare le cose. Quando arrivi al simulatore ancor prima di aver guidato in macchina, è un po’ difficile. Dopo che l’auto debutta in pista, c’è tutto lo sviluppo da portare avanti. C’è una fase di affidabilità, una fase di sviluppo delle prestazioni. Aspetti su cui continueremo a lavorare.”

Il pilota ha detto di non vedere l’ora di scendere in pista con la nuova Peugeot 9X8. Ricordiamo che l’auto è stata testata in pista da dicembre, con Peugeot che ha scelto circuiti con caratteristiche nettamente diverse (Portimão in Portogallo, Le Castellet in Francia, MotorLand Aragón e Barcellona in Spagna e Magny-Cours in Francia) per convalidare il concetto aerodinamico oltre a i soliti test di affidabilità.

Peugeot afferma che l’auto ha percorso oltre 10.000 km durante 25 test. Tuttavia, i ritardi nei test e gli aspetti tecnici del processo di omologazione hanno impedito alla vettura di debuttare alla gara di Le Mans del 2022.

Ricordiamo infine che Peugeot 9X8 è alimentata da un motore a combustione interna (ICE) V6 biturbo da 2,6 litri da 520 kW (707 CV). Il motore e l’inverter a base di carburo di silicio sono stati sviluppati in collaborazione con Marelli e la batteria ad alta tensione da 900 V dell’auto è stata sviluppata in collaborazione con TotalEnergies/Saft.

Ti potrebbe interessare: Peugeot 5008 restyling: il prototipo della versione aggiornata del SUV della casa francese è stato avvistato in Brasile