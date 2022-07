Fiat Serbia: tempo scaduto per i lavoratori

Un migliaio di lavoratori della fabbrica di automobili di Fiat a Kragujevac hanno avuto tempo fino a venerdì per decidere se ricevere il TFR e lasciare il proprio lavoro o accettare un’offerta di lavoro all’estero, secondo quanto riportato dai media serbi.

La fabbrica di proprietà congiunta di Stellantis e lo stato serbo ha temporaneamente interrotto la produzione e l’azienda ha dato a gran parte dei lavoratori l’opportunità di lavorare momentaneamente in una fabbrica di automobili in Slovacchia per due anni, dando loro la possibilità di tornare per un mese in patria ogni tre mesi di lavoro.

I precedenti resoconti dei media menzionavano anche la possibilità che i lavoratori scegliessero le fabbriche del gruppo Stellantis in Germania, Polonia e Italia con importi diversi di stipendi e bonus, ma si è scoperto che la maggior parte sarebbero in realtà posti di lavoro in Slovacchia.

Secondo le informazioni pubblicate dai media, chi andrà a lavorare temporaneamente in quel Paese riceverà, oltre ad uno stipendio di circa 800 euro, un bonus di 11 mila euro prima della partenza e 6 mila euro al rientro. Chi opta per il modello 3+1 riceverà il salario minimo durante il suo soggiorno di un mese a casa.

Il dramma nello stabilimento Fiat di Kragujevac, aperto nel 2012 per la produzione della Fiat 500 L, va avanti da quasi due mesi. Ricordiamo che in questa fabbrica entro due anni si prevede che inizi la produzione di auto elettriche. In particolare si vocifera dell’avvio della produzione nel 2024 della nuova Fiat Panda.

Ad aprile, il governo serbo ha firmato un contratto con i rappresentanti di Stellantis per il finanziamento di queste nuove auto, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, ha affermato in seguito che questo segna l’inizio di una nuova era negli investimenti in Serbia e che la produzione di auto elettriche sarebbe iniziata nel 2024. L’investimento del gruppo Stellantis per quella fabbrica vale 190 milioni di euro e il contributo dello Stato sarà di 48 milioni di euro.

