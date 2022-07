Opel Insignia pronta al ritorno? C’è chi la immagina così [RENDER]

Poco dopo l’acquisizione di Opel e Vauxhall, il gruppo PSA ha saputo dare loro qualcosa che General Motors non c’è riuscita per anni: la redditività. Con la nascita di Stellantis il proposito rimane quello di sfruttare al massimo le risorse di ciascun brand, e fornire agli azionisti un ritorno per i loro investimenti. Date tali premesse, non sarebbe sconvolgente se il conglomerato italo francese restituisse alla Casa del Fulmine la sua ammiraglia. Secondo l’artista del rendering Theottle, la Citroen C5 X/Peugeot 408 potrebbe contribuire a riportare in vita la Opel Insignia.

Opel Insignia si ispira alla Citroen C5 X/Peugeot 408

In effetti, come sottolinea Auto Evolution, la mossa avrebbe senso. Stellantis applica questa strategia con la prevalenza delle proprie piattaforme: Opel Astra e Peugeot 308 sono strettamente imparentata, così come Opel Corsa e Peugeot 208. Esempi più ampi della visione industriali sono la Peugeot 3008, la Citroen C5 Aircross, la DS 7 Crossback e la Opel Grandland. Siccome ciò accade già con diversi modelli del conglomerato, perché scartare a priori una rinata Opel Insignia?

Sarebbe un modello differente diverso rispetto alla berlina del segmento D un tempo presente nelle concessionarie. Nulla di sconvolgente, sicché altre compagnie hanno attuato iniziative del genere, tipo la Mitsubishi con un suv Eclipse Cross e Ford con il Maverick pick-up di piccole dimensioni. In buona sostanza, vi sono precedenti più estremi relativi alla denominazione dei veicoli.

Sebbene Theottle avrebbe potuto scegliere la C5 X o la 408, probabilmente la Peugeot si avvicina maggiormente a quello di un ipotetico derivato Opel, caratterizzato da un design muscoloso. Molti degli spunti stilistici provengono dall’Astra, fusa da Theottle con la Peugeot 408 grazie al talento di pixel master. Se sei curioso del processo, il video qui sotto mostra ogni passaggio.

O Stellantis sta già considerando il nuovo modello per la sua costruzione, o lo ha escluso a causa delle dimensioni del segmento di mercato. Un’altra opzione è che avrebbe più senso sotto forma della versione della DS 9 E-Tense, un’ulteriore berlina del segmento D. Qualunque sia la spiegazione, forse vedremo ricomparire l’Opel Insignia. Visto il lavoro compiuto da Theottle, avrebbe qualche asso nella manica da giocarsi qualora entrasse per davvero in produzione.