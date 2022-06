Alfa Romeo e Jeep protagonisti agli “International Motor Days” Beach Edition

Dal 1° al 3 luglio 2022 si svolgerà la settima edizione degli “International Motor Days” Beach Edition a Civitanova Marche (MC). Si tratta di un evento molto esclusivo in grado di coniugare stile ed emozioni in simbiosi con il territorio e la natura. Alfa Romeo e Jeep saranno tra le principali protagoniste dell’evento.

Alfa Romeo e Jeep: le due case automobilistiche protagonisti dall’1 al 3 luglio agli “International Motor Days” Beach Edition

La cittadina marchigiana nel suo lungomare ospiterà Alfa Romeo Tonale, la prima SUV elettrificata di segmento C del marchio milanese che rappresenta la metamorfosi del brand del Biscione. Il pubblico potrà dunque testare le qualità e il piacere di guida della nuova vettura di Alfa Romeo ed in particolare delle nuove motorizzazioni ibride direttamente su strada.

Inoltre il pubblico dell’evento potrà anche gustare la proverbiale capability off-road dei SUV Jeep con tecnologia ibrida plug-in 4xe sullo spettacolare Truck Jeep. L’autoarticolato in livrea nera in cui spiccherà il logo 4xe diventa uno spazio espositivo per le auto della casa americana di 1200 m2 dotato di due pareti led, una Wall Box per ricaricare i SUV Jeep 4xe e soprattutto un ponte alto 9 metri.

Grazie grazie agli istruttori del marchio statunitense, sarà possibile vivere le emozioni della guida off road, apprezzando la proverbiale capability che contraddistingue il marchio da oltre 80 anni e che sta evolvendo oggi in un approccio sempre più green grazie alla tecnologia ibrida plug-in 4xe.

All’interno del villaggio saranno tantissime le attività, che partiranno la mattina presto e termineranno la sera tardi: uscite in Sup all’alba, corsi di Yoga al mattino, escursioni off road con MTB elettriche con istruttori qualificati, esibizioni e show di Kitesurf, contest di Crossfit.

