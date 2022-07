Jeep Gladiator e Wrangler: pacchetto speciale per omaggiare l’esercito americano

In omaggio ai membri dell’esercito americano, il marchio Jeep offre uno speciale pacchetto Freedom in edizione limitata a tema militare per le sue Jeep Wrangler e Gladiator, con spunti di design degli interni e degli esterni a tema militare. Il marchio Jeep farà una donazione di $ 250 a enti di beneficenza militari per ogni edizione Freedom venduta.

“Con le nostre origini nel 1941 radicate nell’esercito, noi del marchio Jeep siamo orgogliosi della nostra eredità e le nuove edizioni Jeep Wrangler e Gladiator Freedom sono un tributo a tutti i militari e le donne di servizio”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo di Jeep marchio Nord America. “Attraverso queste edizioni speciali, questo 4 luglio onoriamo coloro che hanno compiuto il sacrificio estremo per il loro Paese e sosteniamo coloro che hanno servito e continuano a servire”.

I veicoli in edizione speciale Jeep Wrangler e Gladiator Freedom includono miglioramenti delle capacità e caratteristiche esterne uniche, come il badge Oscar Mike sul portellone posteriore/portellone a battente. Le edizioni 2023 Gladiator e Wrangler Freedom sono inoltre dotate di fari e fendinebbia a LED, paraurti anteriore in acciaio compatibile con verricello, rotaie in acciaio, cerchi e dettagli neri e una decalcomania della bandiera americana lungo il lato di ogni veicolo. All’interno, le edizioni speciali Gladiator e Wrangler Freedom vantano sedili in tessuto rifiniti in pelle e cuciture decorative nere.

Tutti i membri in servizio attivi e in pensione di recente potranno ottenere $ 500 di bonus militare in contanti per le edizioni speciali Gladiator e Wrangler Freedom 2023. Disponibile per un periodo limitato, gli ordini verranno aperti per entrambe le edizioni speciali Freedom alla fine di questo mese, con i veicoli che inizieranno ad arrivare ai concessionari Jeep in tempo per il Veterans Day. Le nuove Jeep Wrangler e Gladiator Freedom sono disponibili con l’allestimento Sport S al prezzo di un pacchetto di $ 3.295.

Entrambe le edizioni speciali sono dotate di serie del programma di assistenza clienti Jeep Wave. Il programma fedeltà per i proprietari premium è ricco di interessanti vantaggi e vantaggi esclusivi, tra cui: Tre anni di manutenzione senza preoccupazioni presso le concessionarie Jeep

Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 via telefono o chat online, Protezione del veicolo inclusa assistenza stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e copertura del primo giorno in prestito, Accesso VIP a eventi esclusivi del marchio Jeep selezionati.

