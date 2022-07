Jeep Brazil annuncia il suo primo “Chief Freedom Officer”

L’avventura sta per iniziare per Cristiane Marques e il marchio Jeep. Il Travel Content Creator è il vincitore di un progetto senza precedenti nel settore automobilistico, diventando il primo CFO, “Chief Freedom Officer” del marchio Jeep in Brasile. L’annuncio del nuovo partner del brand è avvenuto in un’azione sviluppata in partnership con Fbiz, agenzia che ha firmato l’intero progetto con il brand, e lo ha pubblicizzato sui social network. Inoltre è stato annunciato che il nuovo CFO Jeep farà presto un cameo in uno show televisivo.

Cristiane Marques diventa il primo CFO, “Chief Freedom Officer” del marchio Jeep in Brasile

Il primo incontro tra la Jeep Renegade 2023 e Cristiane Marques è stato davvero speciale. Dopo aver camminato a piedi attraverso Chapada dos Veadeiros (GO), registrando tutti i momenti dell’avventura con i paesaggi più belli della regione, il creatore di contenuti è rimasto sorpreso alla fine del percorso trovando la nuova Jeep Renegade, la sua nuova compagna sulle strade del Brasile. La versione del veicolo su cui Cristiane resterà per un anno è il Trailhawk, il top di gamma, che ha un look unico e la più grande capacità fuoristrada della gamma.

Legata all’avventura, la versione Trailhawk ha l’aspetto autentico del marchio Jeep, tecnologie avanzate, tanta sicurezza e prestazioni eccellenti, grazie al nuovo motore T270 ( quattro cilindri in linea “FireFly” turbo da 1,3 litri ) con a 185 cavalli, che è il più potente della sua categoria. Tutto questo, unito alle migliori capacità fuoristrada del segmento, con trazione 4×4, cambio a 9 marce e selettore del terreno a cinque regolazioni, garantisce al modello il sigillo Trail Rated, che ne assicura l’idoneità ai più sentieri impegnativi.

“Sono molto entusiasta e orgoglioso di essere il primo CFO del marchio e di avere l’opportunità di mettere la Jeep Renegade sulla strada per esplorare questo Brasile variegato e plurale. Jeep non è solo un marchio, ma uno stile di vita in cui ritrovare una famiglia numerosa appassionata di avventura. D’ora in poi, sarà un nuovo inizio di tante esperienze, storie da collezionare e condividere”, ha affermato Cris Marques, CFO di Jeep.

L’incontro è stato parte della rivelazione di Cristiane Marques in qualità di CFO – “Chief Freedom Officer” – del marchio Jeep in Brasile. Ha anche ricevuto una scatola speciale contenente un kit con la chiave dell’auto e una lettera di benvenuto, oltre agli accessori a tema. È stato in questo momento in cui Cristiane ha scoperto che avrà la Jeep Renegade 2023 per un anno come sua grande amica di avventura e partner di contenuti.

“Diamo il benvenuto a Cristiane, che sono sicuro vivrà esperienze incredibili a bordo della Jeep Renegade 2023. Il CFO è un progetto incredibile e senza precedenti del marchio Jeep, che traduce bene lo spirito del nostro marchio per ispirare le persone a vivere avventure nella loro vita”, sottolinea Alexandre Aquino, Vice President del marchio Jeep in Sud America.

