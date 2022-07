Peugeot e Citroen: crescita impressionante a giugno in Cina

A giugno, Dongfeng Peugeot Citroen Automobile (DPCA) ha ottenuto uno slancio impressionante nelle sue vendite mensili, mantenendo una crescita positiva per 19 mesi consecutivi. Nell’ultimo mese, l’azienda di Peugeot e Citroen ha consegnato 10.367 veicoli, per un volume di vendita cumulativo di 56.370 veicoli nella prima metà del 2022. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, DPCA ha registrato un aumento del 39 per cento delle sue vendite in quel paese.

Peugeot e Citroen continuano a crescere in Cina nel 2022

La joint venture sino-francese ha attribuito la fiorente performance alle loro strategie operative. Innanzitutto, dall’inizio dell’anno l’azienda ha immesso sul mercato una sfilza di modelli nuovi o aggiornati. L’8 giugno, Dongfeng Peugeot ha presentato il nuovo modello 408, il primo modello a portare il nuovo logo del leone e ha dato il via alle prenotazioni. Il volume degli ordini per il modello aggiornato ha superato le 10.000 unità nella prima mezz’ora dall’avvio delle prenotazioni.

In secondo luogo, Dongfeng Citroen e Dongfeng Peugeot hanno attivamente implementato una precisa strategia di marketing, orchestrando serie di eventi di marketing per aumentare l’immagine del marchio e le vendite.

Infine, Peugeot e Citroen hanno rafforzato il proprio sistema di assistenza clienti, fornendo un’esperienza completa, dettagliata e trasparente. L’azienda offre il ritiro e la riconsegna del veicolo per il servizio post-vendita, il servizio di manutenzione a domicilio, il fondo per l’assistenza clienti e molti altri.

I servizi premurosi hanno contribuito ad aumentare la fiducia dei clienti e la dipendenza dal marchio. Insomma sicuramente una buona notizia per il gruppo Stellantis che nei mesi scorsi ha detto senza mezzi termini che intende aumentare sensibilmente la sua presenza in Cina, un mercato considerato come fondamentale per ottenere la futura leadership del settore.

