Ferrari F355 vs. Kia EV6: chi trionferà? [VIDEO]

C’era una volta in cui le auto elettriche venivano guardate con diffidenza dai guidatori. Le accompagnava una fama poco lusinghiera, confinate a una stretta nicchia. Gradino dopo gradino gli EV hanno scalato le gerarchie e, alla luce delle decisioni prese di recente dall’Unione Europea, avranno un ruolo da protagonista assoluto nella mobilità del domani.

Il Consiglio ha aperto una porticina nei confronti dei sistemi alternativi, secondo il principio della neutralità tecnologica. I biocombustibili, l’idrogeno e le ibride plug-in (nonché i relativi sviluppi) saranno ammessi purché diano risposte convincenti a livello di emissioni. In Ferrari già valutano l’idea di optare per l’idrogeno come canale di alimentazione delle hypercar, sulle orme della concept presentata da Viritech. Ma queste sono possibilità, poco più che speculazioni. Le vetture elettriche costituiscono, invece, un sicuro pilastro degli anni a venire.

Ferrari F355 a confronto con Kia EV6

Hanno avuto il merito di colmare le criticità mostrate in passato, pure dal punto di vista delle performance. Se in passato i detrattori ne criticavano il rendimento su strada, considerato goffo e impacciato, oggi fanno la loro bella figura al punto da giocarsela con le sportive di qualche generazione fa.

Forti di una coppia importante fin da subito disponibile, persino i modelli destinati alle famiglie risultano veloci. Così Max Watson del celebre canale YouTube Carwow ha avuto l’idea di mettere a confronto in una drag race due auto parecchio lontane nella concezione e soprattutto appartenenti a epoche diverse: una Ferrari F355 del 1995 e una Kia EV6 del 2022.

Malgrado l’EV proponga una coppia sensibilmente superiore rispetto all’esemplare del Cavallino Rampante e il conducente non abbia bisogno di cambiare marcia, pesa più della Ferrari F355. Scendendo nei dettagli, la Kia EV6 GT presenta una configurazione dual motore da 325 CV e 605 Nm di coppia massima, in abbinamento alla trazione integrale.

La Rossa di Maranello monta un V8 aspirato da 3.5 litri in grado di sviluppare 380 CV e 360 Nm, con trazione posteriore e cambio manuale. In compenso, è una piuma se rapportata all’antagonista di giornata, segnando sulla bilancia 1.350 kg contro i 2.090 kg della coreana. Allora, chi si sarà aggiudicato la sfida? Non vi resta che scoprirlo nel video qui sotto!