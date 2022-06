Fiat: dal 2023 al 2027 una nuova auto ogni anno

Una nuova auto ogni anno entrerà a far parte della gamma di Fiat dal 2023 al 2027. La prima ad arrivare sarà un B-SUV che la principale casa automobilistica italiana inizierà a produrre dal prossimo anno a Tychy in Polonia insieme ad Alfa Romeo Brennero e Jeep Jeepster. Questo modello non ha ancora un nome anche se il capo del marchio a livello globale, il CEO Olivier Francois ha detto che molto probabilmente potrebbe essere usato uno dei nomi che fanno parte della storia di Fiat. Qualcuno aveva ipotizzato Uno o Uno Cross ma al momento non vi sono conferme ufficiali in proposito.

Ogni anno una nuova auto per Fiat da qui al 2027

Nel 2024 sarà invece la volta della nuova Fiat Panda che come abbiamo detto in tante altre occasioni si trasformerà rispetto al modello attuale aumentando di dimensioni e cambiando di segmento con una lunghezza di circa 4 metri. L’auto che forse sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia sarà solo elettrica al 100 per cento e con essa partirà una vera e propria rivoluzione per la gamma della casa automobilistica di Torino che aspira a diventare una sorta di Tesla del Popolo con auto elettriche a basso costo.

Nel 2025 dovrebbe toccare all’erede di Fiat 500X che forse si chiamerà 500XL e che sicuramente si sposterà di stabilimento non venendo più prodotta a Melfi. L’auto dovrebbe aumentare leggermente di dimensioni per lasciare più spazio al futuro B-SUV che sarà prodotto in Polonia. Anche questa auto dovrebbe arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in versione elettrica al 100 per cento. Molto probabilmente questa auto sarà uno dei modelli che in futuro la casa italiana commercializzerà negli Stati Uniti.

Nel 2026 l’arrivo di nuovi modelli si concluderà con l’erede di Fiat Tipo che sarà molto probabilmente un SUV elettrico che rappresenterà la top di gamma della principale casa automobilistica italiana.

Di questo modello si sa ancora poco ma si presume che la sua lunghezza non sarà superiore ai 450 cm. Infine nel 2027 toccherà alla nuova generazione di Fiat 500 che come confermato nel corso di un recente incontro da Olivier Francois e Carlos Tavares con le istituzioni locali continuerà ad essere prodotta a Mirafiori e la sua produzione sarà avviata proprio nel corso di quell’anno.

Oltre a questi modelli fuori gamma dovrebbe esserci spazio anche per un altro veicolo che forse arriverà nel 2023. Ci riferiamo ovviamente alla nuova Fiat Topolino che tornerà nelle vesti non di auto ma di quadriciclo leggero elettrico in stile Citroen Ami. La sua produzione dovrebbe avvenire nello stabilimento di Stellantis a Kenitra in Marocco. Questa sarà la ciliegina sulla torta di una gamma di vetture globali che trasformeranno la casa italiana in un brand riconosciuto in tutto il mondo.

Ti potrebbe interessare: Stellantis, dalla nuova Peugeot 408 nascono le cugine “Fiat Duna” e Opel Monza [RENDER]