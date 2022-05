Fiat 500XL: la vettura pensata anche per gli USA

Fiat 500XL è il nome ipotetico che è stato affibbiato negli scorsi anni dal CEO di Fiat Olivier Francois a quella che sarà la futura generazione di Fiat 500X. Infatti l’attuale crossover in futuro sarà rimpiazzato da una nuova versione che però sarà abbastanza diversa da quella attuale. La vettura infatti aumenterà di dimensioni per differenziarsi maggiormente dal B-SUV che forse si chiamerà Fiat Uno Cross e he la casa italiana ha intenzione di produrre dal prossimo anno in Polonia.

Fiat 500XL potrebbe avere caratteristiche perfette per fare bene anche negli USA

Di questo modello sappiamo che aumenteranno le dimensioni. Dunque si avvicinerà al segmento C del mercato con una lunghezza di certo non inferiore ai 435 440 cm. Inoltre Questa auto come la 500 farà parte di quella famiglia di auto più stilose e lussuose che si contrapporrà alla famiglia Panda che si caratterizzerà invece per rapporto qualità prezzo molto elevato e per essere la famiglia low cost di Fiat.

Questo significa che l’auto sarà particolarmente tecnologica, ricca nelle dotazioni, con rifiniture di pregio etc. Un modello di questo tipo, con dimensioni maggiori e rifiniture migliorate potrebbe fare bene anche negli Stati Uniti andandosi a collocare in un segmento di mercato molto in voga da quelle parti.

Insomma sicuramente un modello interessante che quasi certamente sarà prodotto in Italia per poi essere esportato in tutto il mondo. Ricordiamo che attualmente Fiat negli USA ha un solo modello: Fiat 500X. Carlos Tavares però nei mesi scorsi ha detto chiaramente che Fiat non dirà addio agli USA e che nei prossimi anni potrebbero arrivare dei modelli particolarmente adatti a quel mercato. Probabile che il riferimento fosse diretto proprio alla futura Fiat 500XL.

Ti potrebbe interessare: Nuove Fiat Panda, Uno, Topolino, Tipo SUV e 500XL: ecco cosa accadrà