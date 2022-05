Fiat Uno Cross: sarà questo il suo design?

Fiat Uno Cross come vi dicevamo nei giorni scorsi, potrebbe essere il nome del futuro B-SUV che la principale casa automobilistica italiana ha intenzione di lanciare sul mercato entro la fine del prossimo anno, con la produzione che avverrà presso lo stabilimento di Stellantis a Tychy in Polonia. Il nome non è ancora certo, infatti non sono arrivate comunicazioni ufficiali in proposito.

Ecco come viene immaginata la futura e non ancora ufficiale Fiat Uno Cross

Ci si basa solo su alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi che a loro volta facevano riferimento alle parole del CEO di Fiat Olivier Francois. Questo infatti aveva detto che per le future auto della cosiddetta “Famiglia Panda”, quella che per intenderci baserà il suo stile sul design della concept car Fiat Centoventi, si sarebbero potuti usare nomi che hanno fatto parte della storia della principale casa automobilistica italiana.

L’autore di questo render JM Design immagina la nuova Fiat Uno Cross con uno stile abbastanza vicino a quello della recente Opel Mokka. Guarda caso le fino ad ora uniche foto spia di questo modello avevano ripreso il prototipo camuffato del veicolo con una carrozzeria presa in prestito proprio dal SUV compatto di Opel.

Ovviamente non sappiamo se davvero sarà questo l’aspetto della nuova Fiat Uno Cross ne sappiamo se alla fine sarà davvero questo il nome scelto da Fiat per questa auto. Quello che è sicuro è che questa vettura sarà fondamentale per l’ulteriore crescita sul mercato europeo di Fiat che vuole aumentare e non di poco le sue quote di mercato nei prossimi anni grazie a lancio di modelli strategici nei segmenti più in voga.

Ricordiamo infatti che oltre alla Fiat Uno Cross e alla nuova Fiat Panda nel segmento B, arriveranno successivamente la Fiat Topolino nel segmento dei quadricicli leggeri elettrici e una nuova generazione di 500X oltre che almeno un altro modello nel segmento C, molto probabilmente un crossover.

A proposito di questo SUV qualche particolare in più dovrebbe emergere già nel corso dei prossimi mesi. E’ probabile infatti che entro fine anno qualche indizio in più su questo SUV possa arrivare dato che a quel punto saremo davvero vicini al suo debutto. Anche gli avvistamenti nel frattempo dovrebbero aumentare.

