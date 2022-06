Fiat Palio, così non l’avevamo mai vista: la clamorosa trasformazione

Un residente del Mato Grosso do Sul ha deciso di bypassare l’infrastruttura brasiliana e trasformare una Fiat Palio 2009 in un SUV senza cambiare alcuna parte del suo sistema di propulsione.

Uno dei motivi per cui i suv sono così popolari in Brasile è lo stato delle autostrade. La loro altezza rispetto al terreno e il suo comfort riducono l’impatto quando si affrontano asperità di vario tipo. Tuttavia, non tutti vogliono un veicolo di questa categoria o hanno i mezzi finanziari per averne uno. Pertanto, Gabriel Araújo, di Três Lagoas (Mato Grosso do Sul), ha trasformato una Fiat Palio 2009 in un suv senza mettere mano in nessuna parte del suo assemblaggio meccanico.

Fiat Palio: sveste i soliti panni per trasformarsi in uno sport utility

Gabriel Araújo, residente a Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, ha deciso di alzare la sua Fiat Palio 2009. La modifica principale consiste nella sospensione del nuovo sport utility, alzato di 7 centimetri. Gli pneumatici sono per uso misto, ma nelle misure originali della Fiat Palio 2009. Gli accorgimenti adottati hanno assolutamente senso, sicché Gabriel viaggia parecchio lungo le strade sterrate.

L’assemblaggio meccanico del nuovo suv non ha subito alcuna modifica, quindi sotto il cofano, ha anche un motore 1.4 Fire flex di 81 cavalli e 121 Nm di coppia motrice massima con un cambio manuale a cinque marce. Esteticamente, i led hanno preso il posto dei fendinebbia e anche dei retromarcia.

Una barra LED ausiliaria è stata inserita poi nella zona anteriore. Con ciò, una cosa è sicura: i costi di manutenzione sono di gran lunga inferiori di quelli di un attuale SUV compatto, ed è davvero facile trovare un meccanico che conosca tale tipologia di propulsore.

Per ospitare queste maxi ruote, il retro della Fiat andava allungato e, per avere un aspetto più aggressivo, si sono installate barre nella parte anteriore e posteriore del mezzo, che ora ha pure un attacco del rimorchio. Il risultato lo avete sotto i vostri occhi: che ne dite? Vi piace l’idea avuta dal nostro amico? Vi piacerebbe guidare una Palio del genere oppure credete abbia un po’ esagerato? Che piaccia o meno, la personalità non manca alla vettura.