Jeep Tomahawk: in arrivo un nuovo SUV?

Il sito americano Carbuzz ha scoperto che Jeep ha depositato presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO), il nome Jeep Tomahawk. Secondo il sito americano si tratterebbe del possibile nome di un futuro modello della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis. Non si dovrebbe trattare però di un modello del tutto inedito ma di una versione speciale di uno dei modelli che già fanno parte della gamma del produttore statunitense.

Jeep deposita presso l’ufficio Brevetti il nome Jeep Tomahawk: un nuovo SUV ad alte prestazioni in arrivo?

In particolare si vocifera che il nome Jeep Tomahawk possa venire utilizzato per una Grand Cherokee in edizione limitata che si collocherebbe sopra il venerato Trackhawk nella gamma del famoso SUV di Jeep. Ma secondo gli addetti ai lavori americani ci sarebbe anche un’altra possibilità. Potrebbe infatti trattarsi di una Jeep Grand Wagoneer ad alte prestazioni.

Il nome Jeep Tomahawk e non è qualcosa di estraneo ai fan dei prodotti di Fiat Chrysler Automobiles del passato. Sia Dodge che SRT hanno usato il nome, il che lascia aperte molte strade. Con il recente arrivo della Cadillac Escalade-V che ha conquistato i titoli dei giornali in tutto il mondo per essere il SUV full-size più potente del pianeta, Stellantis potrebbe voler rubare la corona alla General Motors.

Una Jeep Wagoneer con circa 840 cavalli supererebbe in potenza l’Escalade-V, e poiché l’elettrificazione è la via da seguire anche per i fantastici appassionati di Dodge, un Wagoneer Tomahawk potrebbe essere il modo ideale per dire addio alla combustione interna pura lasciando spazio ad un ibrido. Ovviamente al momento si tratta di semplici congetture. Vedremo più avanti cosa emergerà in proposito.

