Maserati MC20: la supercar messa alla prova da The Stig di Top Gear [VIDEO]

L’episodio 4 della stagione 32 di Top Gear, andato in onda domenica, ha visto protagonista la Maserati MC20 con al volante The Stig. Trovate il video in fondo all’articolo. La nuova super sportiva della casa automobilistica italiana è stata presentata ufficialmente il 9 settembre dopo aver svelato prima il nuovo motore Nettuno il 1° luglio 2020.

La sigla MC20 sta per Maserati Corse 2020 e segue la precedente MC12 (Maserati Corse 2012). Come anticipato poco fa, la nuova Maserati MC20 ha portato al debutto un nuovo motore V6 biturbo da 3 litri con bancate a 90° e lubrificazione a carte secco che prende il nome di Nettuno. Tale unità è alimentata da due turbocompressori e da un sistema di iniezione diretta e indiretta di carburante a 350 bar tramite due iniettori per cilindro, per un totale di 12.

Maserati MC20: The Stig ha testato sul bagnato l’ultima novità del Tridente

Il peso complessivo del motor è di 220 kg. Una delle caratteristiche sicuramente più interessanti del Nettuno V6 è il sistema a doppia candela e ad accensione con precamera di derivazione Formula 1.

Secondo i dati forniti dal Tridente, la MC20 riesce a sviluppare 630 CV di potenza a 7500 g/min e 730 Nm di coppia massima a 3000-5500 g/min, con limitatore fissato a 800 g/min e un rapporto di 210 CV/l. La vettura viene fornita con un acceleratore elettrico drive-by-wire.

Anche se Maserati sostiene che si tratta di un powertrain sviluppato al 100% internamente, alcuni sostengono che in realtà deriva parzialmente dal Ferrari F154 utilizzato sulla SF90 Stradale e adotta alcune componenti provenienti dal V6 Alfa Romeo T690 utilizzato sulle Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

Passando al telaio, è stato progettato in collaborazione con Dallara ed è realizzato in fibra di carbonio. La trasmissione a doppia frizione a bagno d’olio a 8 marce è stata posizionata sul retrotreno e viene fornita da Tremec. Si tratta della stessa trasmissione utilizzata sulla Chevrolet Corvette C8 ed è montata in blocco al differenziale meccanico autobloccante a slittamento limitato. L’intero gruppo cambio/motore è disposto in posizione centrale/posteriore.

Non è finita qui poiché la Maserati MC20 vanta sospensioni a triangoli sovrapposti con ammortizzatori Bilstein a regolazione automatica elettronica, impianto frenante brake by wire Brembo con dischi in acciaio di 380 mm e pinze a sei pistoncini all’anteriore e di 350 mm e pinze a quattro pistoncini al posteriore e un asse sterzante virtuale.

Non mancano dei cerchi in lega da 20” abbinati a pneumatici Bridgestone 245/35 all’avantreno e 305/30 al retrotreno. Secondo i dati forniti da Maserati, la super sportiva impiega 2,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 8,8 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è di 325 km/h.

Il 25 maggio 2022, Maserati ha deciso di svelare la versione scoperta della Maserati MC20 con il nome di Cielo. Viene fornita con un tettuccio rigido pieghevole in vetro elettrocromico che impiega 12 secondi per aprirsi o ripiegarsi in un vano ricavato sopra il motore e può essere azionato fino a 45 km/h.