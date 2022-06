Durante il popolare evento di 4 giorni che si sta tenendo a Goodwood, nel West Sussex dal 23 al 26 giugno, Maserati Grecale verrà testato su strada per 1,16 miglia. L’ospite speciale della casa automobilistica del Tridente è David Beckham, Maserati Global Brand Ambassador. Icona dello sport mondiale, filantropo, imprenditore e pioniere dello stile, è venuto a questo grande evento sul Grecale in versione Trofeo.

Maserati Grecale e MC20 Cielo con David Beckham al Goodwood Festival of Speed

Nell’ambito di una partnership formata nel 2021, Maserati e Beckham sono uniti dalla stessa passione, condividono lo stesso apprezzamento per l’innovazione tecnologica e per il miglior design del Made in Italy. La nuova Maserati Grecale è un SUV “speciale per tutti i giorni” che unisce l’emozione del lusso e la pura innovazione.

Le versioni sono tre: la GT è spinta da un quattro cilindri Mild Hybrid da 300 cavalli. Modena con un 4 cilindri Mild Hybrid da 330 cavalli e Trofeo alimentato da un motore benzina V6 da 530 cavalli basato sulla MC20 Nettuno. Sarà proprio una versione Trofeo che mostrerà al pubblico la sua capacità di guida nella famosa salita del Goodwood festival of Speed.

L’MC20, che ha debuttato nel Regno Unito al Festival of Speed ​​dello scorso anno, ha debuttato anche sulle strade di montagna ed è stato l’ultimo modello della gamma Join, la nuova Maserati MC20 Cielo spyder. Lanciato nel maggio 2022, l’MC20 Cielo pesa solo 65 kg in più di un coupé e ha un innovativo tetto in vetro retrattile.

La finestra elettronica più avanzata (smart glass) può passare da trasparente a oscurata immediatamente premendo un pulsante sul centro dello schermo, grazie alla tecnologia Polymer – Dispersed Liquid Crystal (PDLC). Il tetto è anche il migliore in termini di isolamento, calore e velocità di apertura e chiusura in soli 12 secondi. Entrambi i modelli sono abbinati al potente Nettuno V6 di derivazione F1.

Per il resto dell’evento, la MC20 e la Grecale in versione Trofeo entusiasmeranno gli spettatori due volte al giorno a Goodwood Mountain e saranno presentate rispettivamente all’In Supercar Paddock e al First Glance Paddock.

Ti potrebbe interessare: Maserati MC20 Cielo vs MC12: le spider più emozionanti del tridente