Jeep Grand Cherokee 4xe: il SUV ibrido plug-in si è presentato al pubblico italiano del MIMO 2022

La possibilità di vedere liberamente da vicino le principali novità automobilistiche nell’iconico scenario di Piazza Duomo a Milano ha reso, in sole due edizioni, il Milano Monza Motor Show (MIMO) un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Uno dei principali punti interesse di quest’anno è stato l’esordio nazionale della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in, l’ammiraglia che dopo il successo del pre-booking e delle private preview presso le concessionarie Jeep italiane, si è presentata al pubblico del MIMO 2022 nel centro del nevralgico del capoluogo lombardo, raccogliendone l’ammirazione durante la Premiere Parada.

Jeep Grand Cherokee 4xe: la versione ibrida plug-in ha debuttato al Milano Monza Motor Show 2022

Alessandro Grosso, country manager di Jeep Italia, ha dichiarato che la nuova Grand Cherokee, proposta anche in versione plug-in hybrid, va a completare la gamma 4xe del brand americano, sigla che è diventata sin da subito un brand nel brand di Jeep e sinonimo di comfort e totale sicurezza, in qualunque condizione ambientale, zero emissioni e una capacità off-road, quella che ha reso famosa Jeep in tutto il mondo e che è stata ulteriormente migliorata.

Non a caso con Renegade, Compass e Wrangler 4xe, il marchio di Stellantis è leadeer incontrastato in Italia nel comparto LEV (Low Emission Vehicle), che comprende le vetture full electric e le ibride plug-in, con una quota che ha superato il 22%.

Grosso si è detto estremamente soddisfatto perché i clienti della casa automobilistica americana stanno seguendo il suo percorso verso l’elettrificazione e in questi giorni al Milano Monza Motor Show hanno avuto la possibilità di conoscere i Jeepers di domani, attratti dal fascino globale dell’iconico brand e da un futuro all’insegna della libertà a zero emissioni.

La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe ha sfilato nella capitale italiana della moda, uno scenario di lusso e premiumness in cui la quinta generazione del SUV più premiato di sempre si è mostrato a proprio agio esattamente come se affrontasse l’impegnativo tracciato off-road del Rubicon Trail.

Fino a 380 CV di potenza grazie al gruppo propulsore ibrido plug-in

La Grand Cherokee ibrida plug-in presenta una nuova architettura, il sistema di propulsione ibrido plug-in 4xe, un nuovo design per gli esterni e nuovi interni realizzati con qualità artigianale e tecnologie all’avanguardia. Sa coniugare lusso, tecnologia e libertà a zero emissioni con le proverbiali capacità in fuoristrada di Jeep.

Abbiamo di fronte la Grand Cherokee dalle prestazioni off-road migliori di sempre. La tecnologia plug-in hybrid garantisce infatti ancora più divertimento, libertà e avventura, fornendo al contempo prestazioni, efficienza dei consumi e attenzione all’ambiente.

Il nuovo SUV ibrido plug-in propone fino a 48 km di autonomia in modalità 100% elettrica nel ciclo combinato o 51 km in quello urbano, una potenza massima di 380 CV e 637 Nm di coppia massima, il sistema di trazione 4×4 Quadra-Trac II con scatola di rinvio a due velocità e rapporto delle marce ridotte pari a 2,72:1, una capacità di traino massima di 2300 kg e un rapporto di riduzione pari a 47,4:1.

È già disponibile per l’ordine in Italia negli allestimenti Limited, Trailhawk, Overland e Summit Reserve, per assecondare qualunque gusto estetico ed esigenza di mobilità. Infine, la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe offre un elevato livello di raffinatezza premium, tecnologia innovativa, il sistema Uconnect più avanzato di sempre, 110 evoluti dispositivi di sicurezza che abilitano la guida autonoma di Livello 2, l’elettrificazione e una capability off-road di riferimento.