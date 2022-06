Jeep conferma che la nuova Cherokee potrebbe generare una variante Wagoneer

La Jeep Cherokee ha un disperato bisogno di un aggiornamento e la casa automobilistica ha confermato che ne riceverà uno. Jeep produce l’attuale generazione di Cherokee dal 2014, rendendolo uno dei SUV compatti più antichi del segmento e apparendo piuttosto obsoleto rispetto a tutti i nuovi modelli Jeep. Parlando con Motor Trend, il capo del marchio Jeep North America Jim Morrison ha confermato che la società ha in programma di rendere la Cherokee di nuova generazione “più grande e migliore che mai”.

Nuova Jeep Cherokee: la casa americana conferma variante Wagoneer

I dettagli sulla nuova Jeep Cherokee sono limitati ma il presidente globale del marchio Jeep, Christian Meunier, ha rivelato che la sua gamma sarà elettrificata. Mopar Insiders ha detto che l’architettura STLA Large sarà alla base della Jeep Cherokee di prossima generazione.

Questa piattaforma è un’evoluzione dell’attuale architettura Giorgio utilizzata da modelli del calibro di Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio e l’attuale Cherokee e mentre questi veicoli sono basati sulla trazione posteriore, la Cherokee di prossima generazione sarà probabilmente a trazione anteriore.

È interessante notare che è stato suggerito che il Cherokee di nuova generazione potrebbe generare un nuovo modello targato Wagoneer. Dopo l’accoglienza positiva per i nuovi modelli Wagoneer e Grand Wagoneer, Jeep potrebbe lanciare una variante Wagoneer della nuova Cherokee, posizionata come il modello di punta e dotata di caratteristiche e accessori di lusso. Di serie è prevista anche la trazione integrale.

Morrison ha confermato che il modello di sesta generazione non verrà lanciato quest’anno. Anche se è un peccato, non è una sorpresa dato quanto poco è stato detto sul nuovo modello. Jeep ha anche molto da offrire al momento ed è nel bel mezzo dello sviluppo di un modello completamente nuovo che verrà aggiunto alla sua gamma il prossimo anno. Questo crossover che sarà prodotto in Polonia a Tychy e che forse si chiamerà Jeep Jeepster sarà sostenuto dalla piattaforma STLA Small e venduto esclusivamente con un propulsore completamente elettrico.

