Citroën amplia la sua presenza elettrificata in un importante mercato

La propulsione elettrica fa già parte della strategia di Citroën in Brasile con l’e-Jumpy e da luglio il modello avrà una rete di vendita e assistenza ancora più ampia.

Attualmente con concessionarie a San Paolo e Rio de Janeiro, la rete di e-center riceverà altri sette punti in cinque nuove città. Tra le località incluse in questa nuova fase di espansione ci sono Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Recife (PE), Campinas (SP) e Brasília (DF).

Citroën: prosegue la strategia di espansione del brand francese in Brasile

André Montalvão, direttore commerciale di Citroën Brasile, ha dichiarato che questo passaggio rafforza la serietà e il rispetto con cui Citroën tratta i suoi clienti, compresi quelli che cercano una mobilità senza emissioni, stress e compromessi con il nuovo Citroën e-Jumpy.

Oltre a una rete ampliata, i possessori del furgone completamente elettrico hanno un’esclusiva garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla batteria di trazione, 3 anni di garanzia sul veicolo o 100.000 km e un piano di assistenza fino al 60% in meno rispetto a un modello termico equivalente.

Gli e-center hanno ricevuto una formazione diversa e nuove attrezzature per formare i propri dipendenti nell’assistenza, nella vendita e nella manutenzione di veicoli elettrificati. Questa qualifica è fondamentale per garantire un supporto completo a tutti i possessori dell’e-Jumpy, garantendo la redditività della loro attività. Questa espansione apre la strada alla storia del marchio francese nel segmento elettrificato, mercato in cui l’azienda parteciperà stabilmente in Brasile.

Katia Ribeiro, Head of Vehicles Light Utility (VUL) di Citroën, ha affermato che l’ampliamento della capillarità degli e-center aiuterà a tenere il passo con la forte domanda del Citroën e-Jumpy, utility che sta conquistando aziende e lavoratori autonomi alla ricerca di un’operazione più sostenibile e ancora più redditizia.

L’e-Jumpy viene proposto in Brasile con un pacchetto completo, dotato di trazione e stabilità, assistente alla partenza in salita, indicatore di stanchezza conducente, freno di stazionamento elettrico, 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia massima istantanea, tre modalità di guida e batteria da 75 kWh che consente un’autonomia fino a 330 km. Il modello è inoltre dotato di connettore CCS, che permette una ricarica rapida della batteria dallo 0% all’80% in soli 45 minuti.

La sua capacità di carico e versatilità sono altri importanti caratteristiche che lo rendono la soluzione ideale per una logistica urbana sostenibile: 6,1 m³ di volume di carico, 1 tonnellata di carico utile e un’altezza di 1,94 metri che garantisce un facile accesso a luoghi con spazio ridotto e tutti i tipi di garage.