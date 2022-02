Citroën e-Jumpy Hydrogen: arrivano i primi risultati promettenti sull’utilizzo

Suez Carcassonne ha utilizzato il nuovo Citroën e-Jumpy Hydrogen nel corso del mese di gennaio. Il feedback su questo primo veicolo commerciale con pila a combustibile è stato molto positivo ed evidenzia l’adeguatezza tra le prestazioni offerte e gli utilizzi richiesti dalle attività dei suoi operatori.

Richard Meyer, strategia e sviluppo internazionale dei veicoli commerciali di Citroën, ha dichiarato che il nuovo e-Jumpy Hydrogen rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di eletrificazione del marchio francese. Completa l’offerta di veicoli commerciali leggeri a zero emissioni del brand di Stellantis che è la più ampia sul mercato.

Citroën e-Jumpy Hydrogen: Suez ha concluso positivamente il primo mese di utilizzo

Questa nuova soluzione abbina due tecnologie, quella della batteria agli ioni di litio e della pila a combustibile a idrogeno per soddisfare gli utilizzi intensivi dei professionisti grazie al tempo di ricarica dell’idrogeno di soli 3 minuti e un’autonomia di 400 km. Tale tecnologia, secondo Meyer, avrà un ruolo fondamentale nella diffusione di soluzioni di mobilità a zero emissioni per i professionisti.

Nel sito di Carcassonne, sono i responsabili dei lavori che utilizzeranno in esclusiva l’e-Jumpy Hydrogen nelle loro attività quotidiane. I loro compiti sono molteplici e prevedono visite a cantieri, rifornimento di piccole e grandi attrezzature e riparazioni di emergenza in caso di perdite d’acqua. Da qui l’assoluta necessità di avere un veicolo disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con un’autonomia sufficiente per evitare di dover fare rifornimento durante la giornata.

Ogni giorno percorrono tragitti abbastanza brevi (circa 100 km), ma frequenti in città e nella sua periferia, con un veicolo che deve essere disponibile rapidamente. In genere, l’EV è caricato per oltre la metà del volume disponibile e il carico supera spesso i 200 kg.

La tecnologia a idrogeno rappresenta un’offerta complementare a quella elettrica tradizionale per soddisfare utilizzi specifici. Permette una grande versatilità di uso grazie all’autonomia di 400 km offerta e al tempo di utilizzo ottimale grazie al rifornimento rapido che garantisce l’operatività permanente dei veicoli.

Solo 3 minuti per fare il pieno di idrogeno presso una stazione da 700 bar

Per fare rifornimento presso la loro stazione da 350 bar, bastano solo 3 minuti per riempire il serbatoio a metà (oppure 3 minuti per un pieno completo da una stazione da 700 bar). La batteria da 10,5 kWh, che viene usata come riserva e permette di percorrere 50 km quando i serbatoi di dell’idrogeno sono vuoti, si ricarica molto facilmente da una comune presa di corrente da 220V da tre a cinque volte alla settimana.

Il nuovo Citroën e-Jumpy Hydrogen offre un grande comfort fisico e mentale grazie alla tecnologia ibrida elettrico/idrogeno. L’utilizzatore può effettuare tutti i suoi lavori con la mente serena, con la massima tranquillità per quanto riguarda l’autonomia di guida e la capacità di carico delle attrezzature.

L’autonomia complessiva pari a 400 km consente all’utente di moltiplicare i tragitti brevi senza preoccuparsi di dover effettuare la ricarica e soddisfa le aspettative del 44% dei clienti del segmento dei furgoni compatti che dichiarano di percorrere occasionalmente oltre 300 km.

La tecnologia a idrogeno è meno sensibile al trasporto di carichi pesanti, alla velocità di guida e alle condizioni climatiche, come le temperature sotto lo zero che riducono l’autonomia. Sono state preservate le capacità di carico. Infatti, il volume utile dell’e-Jumpy è uguale a quello della versione termica: 5,3 m³ per la versione M e 6,1 m³ per quella XL. Il suo carico utile e il suo carico rimorchiabile, infine, possono raggiungere 1 tonnellata nelle due versioni.