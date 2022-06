Fiat Pulse è già primo tra i SUV compatti in Argentina

Nonostante sia arrivato sul mercato auto dell’Argentina solo da poche settimane, Fiat Pulse ha già raggiunto una posizione di leadership nel segmento dei SUV compatti di quel paese. Contando maggio e la prima metà di giugno ha raggiunto un totale di 960 unità immatricolate, lo 0,5 per cento del mercato totale. Il SUV compatto della principale casa automobilistica italiana nel suo primo mese di vendita ha raggiunto la posizione numero 1 nel segmento dei B-SUV con 560 unità.

Fiat Pulse: il SUV compatto è già primo in Argentina

L’obiettivo iniziale posto da Fiat Argentina è quello di immatricolare tra le 5.000 e le 6.000 unità di Fiat Pulse all’anno in Argentina, l’1,5 per cento del mercato totale stimato e circa il 13% per cento del segmento dei B-SUV. Ma ovviamente ciò dipenderà anche dal ritmo delle consegne. La verità è che Pulse si candida in breve tempo a diventare il SUV più scelto all’interno della famiglia Stellantis in Argentina.

Come anticipato, Fiat Pulse è arrivato sul mercato argentino con due motori. Da un lato, l’affidabile 1.3 litri Firefly da 99 CV, abbinato sia ad un cambio manuale a 5 rapporti, sia ad un cambio automatico CVT a 7 rapporti, tipico delle versioni Drive. Presente in gamma anche l’ultima novità in fatto di motorizzazione del gruppo Stellantis: il motore 200 turbo, un 1.0 da 125 CV, che si accompagna solo ad una trasmissione CVT, nella versione top di gamma Impetus.

Ricordiamo infine che Fiat Pulse, che viene prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Betim in Brasile, arriva sul mercato in Argentina con un’ampia gamma di tecnologie e connettività per offrire maggiore comfort, sicurezza e praticità a tutti gli occupanti. Tutto parte dal sistema multimediale Uconnect, con un touch screen mobile da 10,1 pollici.

