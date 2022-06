Nuova Lancia Ypsilon: ecco quando la vedremo per la prima volta

La nuova Lancia Ypsilon sarà la prima auto a far parte del nuovo corso della casa automobilistica piemontese che avrà inizio nel 2024. Molti, a proposito di questa auto, si chiedono quando faremo la prima conoscenza con il nuovo modello che rappresenterà una sorta di nuovo inizio per il marchio di Stellantis che vuole tornare a dire la sua nel segmento premium del mercato auto, quantomeno nel nostro continente.

Nuova Lancia Ypsilon: ecco quando potremmo fare la prima conoscenza con la futura generazione

Vi abbiamo già detto che la nuova Lancia Ypsilon arriverà sul mercato nel primo trimestre del 2024 dapprima in Italia e poi successivamente in Spagna, Germania, Francia, Belgio e Paesi Bassi. Il suo debutto ufficiale di conseguenza dovrebbe avvenire tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024. Questa però potrebbe anche non essere la prima volta che vedremo questa vettura. Infatti l’auto potrebbe essere svelata in anteprima forse in immagini teaser se non addirittura in versione concept car entro la fine del 2022.

Del resto è stato lo stesso CEO di Lancia Luca Napolitano a dire nei mesi scorsi che a fine 2022 ci sarà un’anticipazione importante a proposito del futuro della casa automobilistica piemontese. Tutto lascia presagire si possa trattare della nuova Lancia Ypsilon anche se ovviamente in attesa di conferme ufficiali non possiamo escludere che l’anticipazione possa riguardare altre auto o anche altre cose, ad esempio il nuovo logo di Lancia. Sicuramente nei prossimi mesi avremo le idee più chiare a proposito di ciò.

Per il resto ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon, che qui vi proponiamo in un render di qualche tempo fa realizzato dal designer e architetto Tommaso D’Amico, sarà una vettura molto diversa rispetto al modello attuale.

Sarà lunga quasi 4 metri, avrà un design molto diverso rispetto ad oggi. L’auto sarà fatta per piacere ad un pubblico più ampio. Si cercherà di rendere la vettura adatta anche per un pubblico maschile e per i giovani che per il rilancio di Lancia sono ovviamente considerati un target fondamentale.

La nuova Lancia Ypsilon sorgerà su piattaforma STLA Small e inizialmente avrà versioni termiche ed elettriche al 100 per cento. Poi dal 2028 con il restyling di metà carriera avrà solo versioni elettriche.

L’auto potrebbe venire prodotta in Spagna presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas dove già adesso viene prodotta Opel Corsa e dove si dice che da 2023 sarà realizzata anche la versione elettrica della Peugeot 208. La nuova auto di Lancia sarà moderna, tecnologica con interni eleganti ed ecosostenibili e per la sua commercializzazione si punterà molto sulle vendite online. Vedremo dunque cos’altro emergerà in futuro a proposito di questa auto.

