Ferrari Hypercar 2023: il programma di debutto nel Wec

In occasione della prestigiosa 24 Ore di Le Mans 2022 Ferrari Attività Sportive GT, la divisione guidata da Antonella Coletta, ha condiviso una prima immagine della Hypercar ostruita realizzata per il Wec. In buona sostanza, le ombre celano l’intera vettura, della quale si riconoscono i fari anteriori sottili e “affilati”, nonché il Cavallino Rampante e l’emblema della Casa di Maranello svettare nel frontale. Infine, si coglie l’ampio splitter anteriore arcuato verso le estremità laterali.

Questo dettaglio non è di secondo piano, poiché lascia presagire un assetto aerodinamica parecchio “estremo”, in linea con la tradizione della principale classe del campionato. Lo shakedown della Ferrari Hypercar è previsto sulla pista di “casa”, ovvero a Fiorano Modenese, nel prossimo mese. Seguiranno frenetici lavori di sviluppo su altri tracciati, nello specifico lungo il territorio europeo. Quanti chilometri percorrerà il concept nel corso dei test? Il dato esatto al momento sfugge, ma con probabilità il bolide girerà in pista per diverse migliaia di chilometri.

Largo al toto-piloti

Nel frattempo, il countdown per vedere la Ferrari Hypercar in gara è partito. Difatti, il marchio sarà al via del Mondiale Endurance dalle prove di apertura della stagione 2023. Nel recente corso lo start suona a marzo con il Prologo e dunque la prova d’esordio negli USA, sul tracciato di Sebring.

Restano avvolti nel mistero parecchi altre specifiche legate al progetto in via di maturazione. Tra gli appassionati tiene banco una domanda: quali piloti saliranno a bordo delle due vetture (presumibilmente dipinte con il classico rosso del Costruttore)?

In cima alla lista paiono esserci alcuni driver ufficiali di Ferrari Competizioni GT, a partire da James Calado e Alessandro Pier Guidi, campioni iridati in carica tra le granturismo derivate dalla serie. Occhio, però, anche al classe 1996 Antonio Fuoco, collaudatore della Scuderia Ferrari, il quale nelle ultime annate ha intensificato la propria schedule di impegni nella categoria endurance. Con due auto i sedili disponibili sono diversi – a Le Mans, per esempio, tre piloti si danno il cambio al volante – e per la Gazzetta dello Sport la scelta ricadrà su nomi già sotto contratto. Il sogno del web è di vedere pure Antonio Giovinazzi, passato quest’anno alla Formula E dalla F1.