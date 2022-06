Fiat Cronos: prime foto e dati ufficiali del restyling

Fiat ha diffuso nelle ultime ore le prime foto e i dati del restyling di Fiat Cronos tra i suoi concessionari ufficiali. Alcuni fornitori hanno inviato quelle immagini ai propri clienti che le hanno condivise sul web.

Ecco le prime immagini ufficiali del restyling di Fiat Cronos

La nuova Fiat Cronos prodotta in Argentina riceverà un restyling e aggiornamento a luglio 2022. Ciò che si vede in questo nuovo documento indica che ci sarà una nuova griglia con più cromature, ruote ridisegnate e l’aggiunta di un colore pastello senza precedenti chiamato Strat Grey.

Per quanto riguarda la versione S-Design, spicca che le finiture vanno dal nero al tono rame. Nell’abitacolo compare il nuovo volante del marchio con il centro appiattito e i braccioli vengono aggiunti nella versione Precision CVT.

Per quanto riguarda la meccanica, come anticipato, esce di scena il motore 1.8 16v da 130 CV e debutta la variante automatica di tipo CVT del 1.3 8v da 99 CV. Tra le caratteristiche principali, la rinnovata Fiat Cronos avrà un allarme perimetrale, fendinebbia, cerchi in lega da 15 pollici, un display da 3,5 pollici con un computer nel cruscotto, un touch screen da 7 pollici con compatibilità per Android Auto e Apple Carplay, sensori di retromarcia, climatizzatore e cruise control.

Per quanto riguarda la sicurezza, saranno offerti due airbag, ISOFIX, ESP, TC e un sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici.

Ricordiamo che Fiat Cronos è l’auto più venduta in Argentina da anni e una delle berline sedan più popolari anche nel resto del Sud America. Vedremo a proposito di questa novità importante di Fiat quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni man mano che ci avvicineremo al suo debutto che come abbiamo anticipato poc’anzi dovrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di luglio.

