Fiat Fiorino conquista un importante premio per il sesto anno consecutivo

Rinnovato a fine 2021, il Fiat Fiorino è arrivato con più funzionalità, economia e sicurezza. Punto di riferimento tra i veicoli commerciali leggeri in Brasile, il nuovo Fiorino ha già ricevuto il suo primo riconoscimento dopo l’arrivo del model year 2022.

Per la sesta volta consecutiva, il veicolo ha vinto nella categoria Cargo Van con un tasso di apprezzamento del 22% al concorso Selo Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais organizzato da Agência Autoinforme in collaborazione con Editora Frota e Textofinal. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri a San Paolo.

Fiat Fiorino: la nuova versione 2022 è stata premiata in Brasile

Leader di mercato praticamente da quando è stato lanciato e riconosciuto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, il modello ha sempre fornito un’esperienza positiva a migliaia di imprenditori e proprietari di flotte che si affidano al Fiat Fiorino per il successo della loro attività.

Sviluppato per affrontare qualsiasi condizione di lavoro con tranquillità e sicurezza, il furgoncino ha le dimensioni ideali per l’uso urbano, buona capacità di carico (650 kg) e volumetrica (3,3 m³), alta qualità e bassi costi di manutenzione, il che si traduce in costi bassi di ammortamento. Inoltre, grazie alla sua affidabilità e robustezza, è molto interessante anche nel mercato dell’usato.

Ricco di novità nella sua versione 2022 presentata a dicembre, il nuovo Fiat Fiorino è arrivato con nuovi fari, oltre a paraurti, parafanghi e cofano ridisegnati con griglia anteriore con logo Fiat e la bandiera Fiat nell’angolo inferiore.

I suoi interni sono confortevoli e funzionali con nuovi sedili, quattro nuovi vani portaoggetti e un cruscotto ridisegnato con bocchette d’areazione rettangolari. Il quadro strumenti rinnovato viene fornito con un computer di bordo a sei funzioni, un contagiri e un contachilometri parzialmente digitale.

Con la regolazione dell’altezza standard, il volante ora dispone del logo Fiat. Inoltre, il nuovo Fiorino è dotato di serie di controllo della trazione e della stabilità, assistente alla partenza in salita, sterzo idraulico, aria condizionata, alzacristalli e chiusure elettriche, chiave con telecomando, predisposizione per sound, carter di protezione, antifurto e fendinebbia.

Sotto il cofano c’è una versione rivista del motore Evo Flex da 86 CV

Prodotto presso lo stabilimento di Betim (MG), il nuovo Fiorino è arrivato sul mercato alla fine dello scorso anno con sotto il cofano motore Evo Flex da 1.4 litri, adeguato alle nuove norme sulle emissioni e sul rumore di Proconve (PL7).

Il powertrain è diventato ancora più economico, con una riduzione fino all’11,8% del consumo di benzina (il miglioramento con l’etanolo è stato dell’8,3%). Genera fino a 86 CV e 120 Nm di coppia massima con etanolo. Il nuovo Fiat Fiorino ha anche delle sospensioni posteriori con materiali di maggiore resistenza, migliorando l’efficienza e la stabilità.

Giunto all’ottava edizione, il premio Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais ha nove categorie suddivise in due gruppi: veicoli commerciali cargo (quattro) e camion (cinque). I vincitori sono definiti dal team di Autoinforme, considerando i prezzi FIPE e altre tabelle, oltre agli annunci. Vengono presi in considerazione solo i prezzi di mercato.