Peugeot 408: ecco i principali competitors del nuovo modello del Leone

Peugeot 408 è stata finalmente svelata ieri 22 giugno. La vettura della casa automobilistica del Leone sicuramente ha sorpreso con il suo stile che mescola generi e le sue prestazioni a cavallo tra berlina dinamica e crossover rialzato. Sembra un po’ un caso a parte nella gamma del brand transalpino di Stellantis, ma anche nell’attuale mercato automobilistico. Trovarle un competitor non è quindi facile e spesso divide gli esperti. Ci si chiede infatti se questa vettura vada comparata con le berline tradizionali o con le station wagon, con le berline coupé oppure con SUV Coupé o Sport Wagon.

Ecco quali saranno i principali rivali della nuova Peugeot 408

La nuova Peugeot 408 come vi abbiamo già scritto ieri è tecnicamente vicina alla nuova Peugeot 308, da cui prende in prestito la piattaforma EMP2, il cofano e i gruppi ottici. Ma il crossover è anche 32 cm più lungo della berlina a 5 porte. Con 4,69 m di lunghezza, la 408 si colloca quindi tra la station wagon 308 SW (4,63 m) e la 508 berlina (4,75 m). Di conseguenza può essere considerata una concorrente di quest’ultima in particolare.

La nuova Peugeot 408 potrebbe ricevere una forte concorrenza interna da altre auto del gruppo Stellantis. In particolare molti mettono in evidenza la somiglianza con la recente Citroen C5 X che però è 11 cm più lunga. Fin da quando si è saputo che questa auto sarebbe arrivata sul mercato si era capito che il suo rivale principale sarebbe stato la Renault Arkana che nella sola Francia ha già venduto oltre 12 mila esemplari.

La vettura di Renault a dire il vero è un po’ più piccola con i suoi 4,57 m di lunghezza, compreso il passo di 2,72 m. Ma questo SUV coupé mostra già una buona abitabilità per le famiglie, nonostante il tetto che perde e un notevole volume del bagagliaio (513 litri, 480 litri in ibrido). In termini di motori, il SUV coupé di Renault è venduto solo a benzina (140 o 160 CV) e in ibrido non ricaricabile E-Tech (145 CV). Anche dopo il debutto della nuova Peugeot 408 sono in tanti a pensare che sia effettivamente questa la rivale principale del nuovo modello della casa del Leone.

Peugeot 408: ecco quali saranno i principali rivali del nuovo modello della casa automobilistica del Leone che è stato presentato ieri

L’auto tuttavia per via di queste caratteristiche estetiche insolite potrebbe essere considerata rivale di molte altre auto sia tra le berline classiche, che tra le sportwagon e anche tra i SUV Coupé. Modelli quali Volkswagen Passat, Opel Insignia, Cupra Formentor, Audi Q3 Sportback etc. Insomma Peugeot con un solo modello è riuscita ad abbracciare tante tipologie diverse di auto.

