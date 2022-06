Nuova Alfa Romeo GTV: che caratteristiche avrà?

Nuova Alfa Romeo GTV è una delle novità che in futuro dovrebbero arrivare a far parte della gamma della casa automobilistica milanese. Se le indiscrezioni che ci sono arrivate risulteranno essere corrette, si tratterà di una berlina coupé di grandi dimensioni che sorgerà sulla piattaforma STLA Large.

Questo modello prenderà il posto dell’attuale Alfa Romeo Giulia nella gamma dello storico marchio milanese, dato che si dice che la seconda generazione di Giulia si trasformerà in una berlina rialzata di tipo fastback. La sua produzione, come del resto la maggior parte delle auto del brand di Stellantis dovrebbe avvenire nel nostro paese. Al momento però non è chiaro in quale stabilimento del gruppo Stellantis.

Ecco quali dovrebbero essere le principali caratteristiche della nuova Alfa Romeo GTV

La nuova Alfa Romeo GTV dovrebbe essere la famosa auto con cui il Biscione proverà a rivaleggiare con la futura BMW Serie 7 elettrica, come anticipato dal numero uno di Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato, nel corso di una recente intervista alla stampa estera. Questa vettura non dovrebbe arrivare prima del 2026 – 2027 e come tutte le altre auto del Biscione che arriveranno sul mercato dopo il 2025 sarà solo ed esclusivamente elettrica.

Ciò non dovrebbe influenzare le prestazioni di questa auto che saranno sicuramente elevate e nemmeno il piacere di guida che continuerà ad essere quello tipico di una vettura della casa automobilistica milanese. Non a caso è stato già anticipato che tutte le future auto di Alfa Romeo che sorgeranno su piattaforma STLA Large riceveranno sospensioni e sterzo della piattaforma Giorgio.

La nuova Alfa Romeo GTV inoltre sarà considerata insieme al futuro E-SUV che arriverà sempre nel 2027 le future top di gamma di Alfa Romeo con le quali il marchio premium di Stellantis proverà a sfondare definitivamente a livello globale ed in particolare in mercati chiave quali Stati Uniti e Cina. Questa vettura avrà un design molto sportivo e aggressivo e inoltre rappresenterà il non plus ultra per Alfa Romeo in termini di lusso, design, prestazioni e tecnologia.

Si tratterà insomma dell’auto che più di tutte rappresenterà nel mondo il marchio Alfa Romeo facendo da ponte tra il glorioso passato del marchio e quello che si spera sarà un futuro brillante e ricco di soddisfazioni. Questa comunque non sarà l’auto più sportiva tra quelle presenti nella gamma del produttore milanese.

Infatti nei prossimi anni è previsto anche l’arrivo di modelli ancora più sportivi come la nuova Alfa Romeo Duetto e la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Queste auto però a differenza della nuova Alfa Romeo GTV saranno portate sul mercato solo ed esclusivamente in edizione limitata. Quindi si tratterà di auto non alla portata di tutti.

Alejandro Mesonero Romanos e il suo team sarebbero già al lavoro per disegnare queste future auto ed in primis la nuova GTV destinata a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori quando finalmente il suo debutto sarà avvenuto.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo 8C Spider: atteso all’asta un raro esemplare praticamente nuovo del famoso modello