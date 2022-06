Peugeot 2008 2023: il SUV compatto si aggiorna in un importante mercato

Peugeot ha deciso di aggiornare la gamma del suo SUV Peugeot 2008 in Brasile con il lancio del model year 2023. Porta con sé novità all’esterno e delle caratteristiche di sicurezza e comfort di serie per tutti gli allestimenti.

Innanzitutto, il 2008 2023 ora viene proposto nella nuova colorazione Grigio Artense e vanta una fascia posteriore scura con scritta Peugeot, un inedito tetto verniciato in Black Diamond e degli specchietti retrovisori esterni con calotte nere e dettagli cromati.

Peugeot 2008 2023: in Brasile debutta il model year 2023 del SUV compatto

La casa automobilistica francese aggiunta due nuove versioni alla gamma del SUV compatto. Oltre alle Allure e Griffe THP, infatti, il Peugeot 2008 2023 ora può essere scelto anche nelle varianti Style e Griffe.

La prima viene fornita con un motore flex da 1.6 litri con cambio automatico a 6 rapporti al prezzo di partenza di 106.990 R$ (19.895 euro). In alternativa, è possibile optare per il turbo flex THP da 1.6 litri, sempre con cambio automatico a 6 marce, che parte da 119.990 R$ (22.313 euro).

Troviamo diversi elementi esclusivi che aggiungono un tocco di robustezza e raffinatezza al già affascinante design di Peugeot. Il SUV dispone ora di retrocamera, cruise control, volante multifunzione e fanali posteriori a LED tra le dotazioni di serie a partire dalla versione Style.

Inoltre, è possibile aggiungere tetto panoramico, sistema di infotainment All-in-One con supporto Apple CarPlay e Android Auto, l’esclusivo Peugeot i-Cockpit e il sistema Grip Control che si adatta al funzionamento del veicolo su tutti i tipi di terreno.

Esternamente, il Peugeot 2008 Style propone un’identità più marcata con un esclusivo set di cerchi in lega da 16” in Noir Onyx, una nuova calandra in Dark Chrome, una mascherina nera sui fari e dei nuovi fanali posteriori a LED.

All’interno, il 2008 Style colpisce per il famoso i-Cockpit, il volante compatto multifunzione in pelle, il posto di guida rialzato (che raggruppa tutte le funzioni sotto agli occhi del guidatore permettendo una maggiore concentrazione sul percorso) e il display touch centrale che raggruppa tutte le funzioni in maniera intuitiva.

Oltre ai sedili rivestiti con dettagli in pelle, è disponibile nell’abitacolo il nuovo colore Dark Grafite e il climatizzatore automatico bizona con tre modalità di funzionamento.

Al top della gamma c’è l’allestimento Griffe

Al top della gamma del Peugeot 2008 2023 c’è l’allestimento Griffe. Questo prevede di serie sedili interamente in pelle, tetto panoramico, sei airbag (due anteriori, due laterali e due a tendina), nuova colorazione per gli interni Dark Titanium, griglia nera con finitura cromata e nuovo badge THP presente sul retro.

Sotto il cofano, il SUV dispone di un motore flex da 1.6 litri abbinato a una trasmissione automatica sequenziale a 6 velocità ed eroga 120 CV di potenza usando l’etanolo e 113 CV con la benzina. Il THP turbo, invece, propone 173 CV con etanolo e 165 CV con benzina.

Entrambi i powertrain vengono forniti con una modalità di guida chiamata Eco ideale per l’utilizzo nel traffico intenso nelle grandi città. In alternativa, c’è quella Sport per ottenere risposta più veloci dal motore.

Oltre al Grigio Artense, è possibile optare per Grigio Graffito, Perla Nera, Madreperla, Rosso Ruby e Bianco Banquise. Tutte vengono abbinate al nuovo tetto nero. Arrivato ai prezzi, il Peugeot 2008 2023 parte da 99.990 R$ (18.594 euro) nella versione Allure di accesso fino ad arrivare a 124.990 R$ (23.242 euro) per la top di gamma Griffe THP.