Peugeot 2008: design, interni, motori, allestimenti

La Peugeot 2008 è uno dei suv compatti più venduti in Italia e best seller per il Leone. Ormai giunto alla sua seconda generazione, che ha presentato nel 2019, adesso si concede il lusso di rimanere nelle concessionarie senza ulteriori rinnovamenti. Non ne ha bisogno il marchio francese, data la stabile presenza tra gli sport utility prediletti nella nostra penisola.

Peugeot 2008 2022: gli assi nella manica del suv per mantenere il ruolo da protagonista nelle concessionarie italiane

Lunga 430 cm, alta 153 cm e larga 177, la Peugeot 2008 ha un passo di 261 cm, che garantiscono uno spazio piuttosto generoso a bordo, anche per viaggiare eventualmente in cinque. Il vano bagagli ha una capienza di 434 litri, ma può arrivare ai 1.200 reclinando i sedili posteriori.

L’estetica di Peugeot 2008 è distintiva, basti guardare al frontale, dove risaltano una possente calandra verticale, un cofano scolpito e i fari con il caratteristico stile del triplo artiglio. Non meno accattivante il posteriore, con elementi riconoscibili quali la fascia nera per raccordare i gruppi ottici.

Per quanto riguarda la dotazione a bordo, il Peugeot i-Cockpit 3D ha permesso alla Peugeot 2008 di rimanere al passo coi tempi. Il quadro strumenti mostra le informazioni essenziali in modo chiaro e immediato, secondo uno stile moderno. Il sistema di infotainment presenta, invece, una grafica essenziale ma intuitiva.

A listino, la Peugeot 2008 conta il motore turbo benzina 1.2 PureTech, il diesel 1.5 BlueHDi e la versione a trazione 100 per cento elettrica (e-2008). I prezzi partono da 21.850 euro per la Active PureTech da 100 cavalli e salgono a 23.850 euro per la proposta diesel da 110 cavalli. Chiunque desideri la declinazione EV dovrà essere disposto a mettere sul piatto una cifra beh superiore, pari a 33 mila euro. Del resto, non è di certo una novità che le auto elettriche siano più costose rispetto alle controparti termiche e chissà ancora per quanto.

Chiudiamo all’insegna degli allestimenti. In totale, se ne contano tre: Active, Allure e GT. Quest’ultimo, il top level, aggiunge cerchi in lega da 18 pollici, display centrale da 10 pollici, interni in Alcantara nero, l’accesso e avviamento senza chiave. Per ciascun kit è consentito selezionare un cosiddetto pack, che integra ulteriori personalizzazioni e optional aggiuntivi.