Garage pieno di Ferrari inondato a Miami | Video

Una violenta tempesta tropicale, fonte di grandi allagamenti in alcuni quartieri di Miami, non ha risparmiato un garage sotterraneo pieno di auto sportive e di lusso, procurando grandi danni a diverse Ferrari (e non solo). Fatti metereologici così estremi non sono merce rara in Florida, ma attrezzarsi con delle contromisure non sempre basta contro la forza della natura.

Penso che la rimessa in questione fosse dotata di sistemi per fronteggiare le inondazioni, ma il volume d’acqua si è spinto oltre la capacità di protezione e smaltimento. Così la carneficina si è consumata, ferendo una collezione estremamente costosa di veicoli.

Fra i modelli danneggiati ci sono anche due Rolls-Royce Cullinan, una Corvette Z06, una Mercedes-AMG GT e una Plymouth Prowler, ma qui ci interessano le Ferrari, regine della passione automobilistica. Fra le “rosse” bersagliate dall’alluvione di Miami si notano una Roma, una 360 Spider, una 488 Pista Spider e una coppia di SF90 Stradale. Facendo i conti, non si fatica a raggiungere una cifra milionaria.

L’entità dei danni è difficile da quantificare, ma la situazione non sembra delle migliori. Inevitabili delle spese importanti per il facoltoso owner, che non avrà certo problemi a sostenerle, per riportare le sue Ferrari e le altre auto della collezione personale al miglior stato di forma. Purtroppo, per un certo periodo, non potrà utilizzarle. Pazienza: c’è sempre la possibilità di noleggiare qualche altra vettura esotica, per coprire l’attesa, ammesso che il tizio non abbia ulteriori garage a sua disposizione, magari risparmiati dalla foga delle acque. Poi c’è l’usato in pronta consegna…

