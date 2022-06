Jeep Compass e Renegade avranno nuove versioni nel 2023 in Brasile

Jeep sta preparando in Brasile novità per la gamma 2023 della Jeep Compass e anche della Jeep Renegade. Entrambe le nuove versioni di questi due modelli saranno presentate nel secondo semestre del 2022. Il SUV medio avrà l’inedita versione Sport TD350 e la compatta avrà il ritorno dell’opzione Limited.

Dal suo arrivo in Brasile nel 2016, la Jeep Compass con motore diesel è stata offerta solo nella versione Longitude. L’inedita versione Sport con motore 2.0 Turbo Diesel, trazione 4×4 e cambio automatico a nove rapporti seguirà sostanzialmente l’offerta di serie dell’analoga equipaggiata con il motore 1.3 T270 Turbo Flex.

Versioni inedite per Jeep Compass e Renegade in Brasile per la gamma 2023

Il motore 2.0 TD350 non subirà modifiche e continuerà a disporre di 170 cavalli a 3.750 giri/min e coppia di 35,7 kgfm a 1.750 giri/min. Come lo Sport Flex, l’opzione diesel non avrà il pannello digitale e il sistema multimediale sarà da 8,4 pollici. Di serie aria condizionata digitale bizona, cerchi da 18 pollici, fendinebbia a LED, fari Full LED, volante rivestito in pelle, sistema di entrata e uscita senza chiave, sterzo elettrico, Sistema Auto Hold e accensione automatica dei fari.

Avrà anche sei airbag (anteriore, laterale e a tendina, controllo di stabilità (ESC), telecamera di parcheggio posteriore, sensore pioggia, HSA (Hill Start Assist), allarme, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici e sensore di parcheggio posteriore.

Jeep Renegade e Compass riceveranno nuove versioni per la gamma del 2023 in Brasile: ecco quali saranno le principali novità

Per quanto riguarda invece la Jeep Renegade, la versione Limited sarà un’opzione più sofisticata della gamma 4×2, oggi limitata alle opzioni Sport e Longitude. Il motore sarà lo stesso 1.3 T270 Turbo Flex, ma poiché avrà la trazione 4×2, il cambio sarà un automatico a sei rapporti. Il motore fornisce una potenza di 180 CV con benzina e 185 CV con etanolo e una coppia di 27,5 kgfm. In termini di equipaggiamento, la Renegade Limited T270 sarà quasi una versione S, cambiano solo il sistema di trazione e la trasmissione.

