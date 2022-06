Nuova Citroën C3 Aircross: ecco quando arriva la futura generazione

La prossima generazione della Citroën C3 Aircross arriverà sul mercato nel 2024. A questo SUV urbano saranno apportate importanti modifiche per superare più facilmente gli standard di inquinamento e facilitare il passaggio all’elettrico. Veicolo globale, il futuro C3 Aircross sarà venduto in India, Sud America ed Europa con caratteristiche diverse a seconda del mercato di riferimento.

Nuova Citroën C3: ecco tutto quello che sappiamo sulla futura generazione

Previsto per l’anno 2024, questo modello subirà modifiche significative rispetto al modello attuale. Prima di tutto, sarà utilizzata la piattaforma e-CMP di PSA. Questa piattaforma e-CMP equipaggerà anche la berlina Citroën C3 che arriverà sul mercato nel 2023.

Per quanto riguarda l’abitabilità della futura Citroën C3 Aircross, questa dovrebbe essere migliorata grazie a un notevole aumento delle dimensioni della vettura (oggi 4,15 m, domani 4,30 m) e un aumento del passo.

Grazie all’utilizzo della moderna base tecnica e-CMP, il C3 Aircross potrà ospitare sotto il cofano motori a combustione interna e motori elettrici con batterie posizionate nel pavimento in modo da mantenere un baricentro basso e non smussare gli angoli l’abitabilità e il volume del bagagliaio.

Per i motori termici, funzioneranno solo a benzina e saranno senza dubbio associati alla microibridazione. I motori elettrici saranno in numero di due. Così oltre al solito motore elettrico da 136 CV che già equipaggia la Peugeot e-208 e Peugeot e-2008 e la DS3 Crossback E-Tense, ci sarà un motore meno potente (100 CV) per equipaggiare un modello elettrico entry-level range a € 20.000, ideale per gli abitanti delle città.

La vettura della casa francese sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Trnava insieme alla nuova Citroen C3 che sarà svelata nel 2023. Maggiori informazioni su questo modello dovrebbero arrivare già nel corso del prossimo anno.

