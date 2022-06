Citroën C3 2023: il debutto in Brasile avverrà a luglio

Attesa al debutto inizialmente per marzo, la nuova Citroën C3 è stata ritardata a causa della mancanza di componenti che sta mettendo in difficoltà i produttori di tutto il mondo. Ma per fortuna l’attesa è terminata. La nuova hatch, infatti, sarà presentata alla stampa brasiliana a luglio. Il lancio avverrà nella seconda settimana del mese e le vendite inizieranno successivamente.

Nei prossimi 15 giorni, le concessionarie brasiliane del brand di Stellantis cominceranno a ricevere i primi esemplari destinati ai test drive. Il fiore all’occhiello sarà la versione First Edition con motore 1.6 e cambio automatico a 6 rapporti. Infatti, inizialmente sarà l’unica opzione in vendita senza il pedale della frizione. Dopodiché arriveranno anche le versioni Firefly 1.0 per il test drive. Le versioni con propulsori 1.6 e cambio manuale saranno disponibili solo per il test drive in seguito.

Citroën C3 2023: il brand francese conferma il debutto in Brasile per il mese prossimo

Gli showroom Citroën di tutto il Brasile inizieranno a ricevere le auto nelle prossime settimane, ma le unità vendibili dovranno essere nascoste per evitare perdite. L’obiettivo di Citroën è avere da 600 a 900 unità nelle concessionarie per una pronta consegna nei primi giorni.

Con la presentazione della versione indiana della C3, le dimensioni complessive sono state rivelate. La Citroën C3 2023 è lunga 3,98 metri, larga 1,73 metri, alta 1,58 metri e con un passo di 2,54 metri. Il bagagliaio del modello indiano presenta una capacità di 315 litri. I numeri della versione brasiliana dovrebbero essere vicini.

A partire dalla variante Live 1.0 entry-level, la C3 2023 sarà dotata di aria condizionata, servosterzo, alzacristalli elettrici anteriori e serrature elettriche. Le regolazioni degli specchietti retrovisori esterni saranno manuali.

Per quanto riguarda la sicurezza, la nuova Citroën C3 non seguirà la Peugeot 208 poiché tutte le versioni avranno solo il doppio airbag frontale. L’elenco delle caratteristiche di sicurezza include ABS e il controllo della trazione e della stabilità.

Nelle versioni Live, Feel e First Edition, il nuovo motore Firefly 1.0 PL7 avrà la stessa taratura della Fiat Argo. Pertanto, proporrà 71 CV a 6000 g/min e una coppia massima di 98 Nm a 3250 g/min con benzina e 75 CV a 6000 g/min e una coppia di 105 Nm a 3250 g/min se alimentato con etanolo. La trasmissione sarà un manuale a 5 marce.

Nelle opzioni Feel, Feel Pack e First Edition, il motore EC5 da 1.6 litri eroga 113 CV a 6000 g/min e una coppia di 151 Nm a 4250 g/min con benzina. Con l’etanolo, la potenza sarà di 120 CV a 6000 g/min e 153 Nm a 4500 g/min.

Gli allestimenti Feel e Feel Pack avranno un motore abbinato solo a un cambio manuale a 5 marce, almeno inizialmente. La Citroën C3 First Edition sarà l’unica opzione con trasmissione automatica.