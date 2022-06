Free2Move amplia la sua flotta a Madrid: 150 Jeep ibride in arrivo

Free2Move sta ora ampliando la sua flotta a Madrid con 150 nuovi modelli ibridi plug-in 4xe di Jeep (Renegade Trailhawk e Compass Limited). Questi completano la gamma esistente di oltre 700 veicoli nella capitale spagnola. I modelli del marchio Jeep consentono ancora più flessibilità per gli spostamenti fuori città. Come tutti gli altri veicoli, possono essere noleggiati al minuto, all’ora, al giorno e persino al mese.

150 Jeep ibride entrano a far parte della gamma di Free2Move a Madrid

Con i suoi cosiddetti hub di mobilità, Free2Move vuole rendere la mobilità ancora più semplice e ha sviluppato un modello di servizio di mobilità innovativo che si adatta alle esigenze dei propri clienti. Questo modello, già utilizzato con successo negli Stati Uniti e in Europa, permette ai clienti di noleggiare un’auto per pochi minuti o per poche ore. Se un cliente desidera utilizzare il veicolo più a lungo, può tenerlo senza modificare il contratto: i prezzi di Free2Move vengono adeguati automaticamente.

Con il lancio dei modelli Jeep Plug in Hybrid a Madrid, Free2Move offre ai suoi clienti ancora più flessibilità e, soprattutto, semplifica i viaggi più lunghi, in termini di percorso o periodo di noleggio. I versatili modelli Jeep sono adatti anche per viaggi fuori città o tour in tutta la Spagna. La modalità di guida può essere selezionata in modo flessibile a seconda della situazione: modalità ibrida, elettrica o e-save.

Come sempre, le auto si trovano facilmente nelle strade vicine, all’interno dell’area di servizio, che comprende il centro di Madrid, oltre a Las Tablas, Sanchinarro, Hortaleza, Moratalaz, Montecarmelo, Ventas, Pueblo Nuevo e Alcobendas. Manutenzione, assistenza e assicurazione sono incluse in tutte le modalità e il servizio di car sharing comprende anche energia e carburante. Inoltre, il cliente ha 20 minuti gratuiti per raggiungere il veicolo prenotato.

Free2Move riafferma il suo impegno nella creazione di soluzioni di mobilità sostenibile. Con l’integrazione di questi nuovi modelli ibridi plug-in nella flotta 100% sostenibile di Peugeot e-208 e Citroën Ami, il marchio continua il suo fermo impegno nella riduzione delle emissioni di gas inquinanti.

Free2Move Mobility Hub consente al conducente di scegliere automaticamente per quanto tempo desidera tenere l’auto. Con l’ausilio della funzionalità Car Assist, l’app seleziona il servizio giusto in base alle esigenze del cliente: fino a 28 giorni con la soluzione Carsharing and Rent e fino a 24 mesi con il servizio di abbonamento Free2Move.

Gli utenti di Free2Move avranno ora accesso, tutto attraverso un’unica app, alla combinazione unica di leggendarie capacità 4×4, autentico design Jeep e propulsori elettrificati che il portafoglio Jeep 4xe ha da offrire.

Oltre alla flotta di Madrid, i clienti di Free2Move hanno accesso tramite l’APP a più di 450.000 veicoli in più di 170 paesi per il noleggio giornaliero e l’abbonamento mensile, soddisfacendo così le esigenze di mobilità di tutti gli utenti, a seconda del tempo e della situazione.

Questo rafforzamento della flotta con auto PHEV è in linea con il piano strategico Stellantis Dare Forward 2030 che mira a ridurre l’impronta di carbonio dell’azienda del 50% entro il 2030 e propone un’ampia gamma di servizi di mobilità a un numero ancora maggiore di clienti.

