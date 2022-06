Jeep mini SUV: nuove foto spia del prototipo

Jeep si prepara a svelare il suo nuovissimo Jeep mini SUV completamente elettrico, basato sulla nuova piattaforma di Stellantis. Nelle scorse ore sul web sono apparse alcune foto spia del prototipo camuffato in strada. Quegli scatti spia confermano quanto visto qualche giorno fa, insieme alle indiscrezioni sul possibile utilizzo del nome Jeepster.

Jeep mini SUV: avvistato il prototipo in strada

Se a prima vista il prototipo immortalato non sembra propriamente quello di una Jeep, un esame più attento rivela molte somiglianze con i teaser ufficiali pubblicati lo scorso marzo. Infatti, con la griglia caratteristica di Jeep coperta dall’involucro mimetico, la parte anteriore con i fari sdoppiati potrebbe essere scambiata per quella di una Citroen. Siamo sicuri però che quando sarà finalmente svelato nella sua versione definitiva la nuova Jeep mini SUV avrà un aspetto migliore.

Ci aspettiamo che la futura entry level di Jeep, più piccola della Renegade, disponga di una buona dose di rivestimento in plastica intorno alla carrozzeria e piastre paramotore in alluminio. Arrivando sul mercato in versione elettrica il modello non ha bisogno di grandi prese d’aria nella parte anteriore, con la griglia che ha solo una funzione estetica. L’apertura allungata sottostante e la presa del paraurti inferiore sembrano molto simili alla sorella Opel Mokka-e.

Il profilo scolpito è caratterizzato dai pronunciati parafanghi anteriori e posteriori sopra i passaruota che incorporano un aspetto leggermente squadrato nel tipico stile di Jeep.

Nella zona posteriore di questo Jeep mini SUV, il tipico design di Jeep è più evidente grazie alla forma dei fanali posteriori a LED che ricorda la più grande Jeep Renegade. Gran parte del paraurti posteriore è ricoperta da un rivestimento in plastica protettiva e presumibilmente non verniciata, mentre viene aggiunto uno spoiler posteriore discreto per un look più sportivo.

Il modello sarà basato sull’architettura eCMP che è già alla base di diversi modelli FWD di piccole dimensioni del gruppo Stellantis. La Jeep mini SUV debutterà entro la fine del 2022, come modello del 2023.

Sarà un modello che punterà principalmente a fare bene sul mercato europeo dove i B-SUV stanno guadagnando popolarità, ma potrebbe essere offerto anche ad altri mercati, incluso il Nord America. Il modello sarà prodotto da Stellantis a Tychy, in Polonia, insieme all’Alfa Romeo Brennero e ad una nuova Fiat B-SUV.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo modello che dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno.

