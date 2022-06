Nuova Jeep Jeepster: sarà così la versione di produzione?

Nuova Jeep Jeepster potrebbe essere il nome del futuro B-SUV, nuova entry level della gamma della casa automobilistica americana. Questo modello infatti sarà ancora più piccolo della attuale Jeep Renegade con cui convivrà in futuro nella gamma del brand di Stellantis. L’auto sarà prodotta a partire dagli inizi del prossimo anno in Polonia a Tychy insieme ad Alfa Romeo Brennero e al futuro B-SUV di Fiat.

Sarà questo l’aspetto del futuro SUV di Jeep che forse si potrebbe chiamare Nuova Jeep Jeepster?

A proposito della nuova Jeep Jeepster si dice che entro la fine del 2022 dovrebbero arrivare importanti aggiornamenti. Del resto questo modello inizierà la sua produzione nelle prime settimane del prossimo anno. Di conseguenza ci sono grosse probabilità che la versione definitiva del SUV, il suo nome ufficiale e altre notizie su quelle che saranno le sue caratteristiche, i prezzi e il debutto in concessionaria possano essere rivelati proprio in quel periodo.

Nel frattempo, dopo che nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato la prima foto spia del prototipo camuffato e dopo che lo scorso 1 marzo il gruppo Stellantis ha mostrato in anteprima le prime immagini teaser del modello in questione, nelle scorse ore il famoso designer e artista digitale Kleber Silva ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente arriverà sul mercato l’anno prossimo.

Del resto la nuova Jeep Jeepster o come si chiamerà questa auto avrà valenza internazionale. Infatti è molto probabile che questa vettura possa essere commercializzata non solo in Europa ma anche in altri continenti come l’Asia e l’America Latina.

Non è invece ancora chiaro se questo SUV compatto che misurerà intorno ai 415 cm e che sarà realizzato su piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA arriverà anche in Nord America. A nostro avviso ci sono buonissime probabilità. Ricordiamo infatti che questo sarà il primo modello completamente elettrico ad essere commercializzato da Jeep e quindi la curiosità di sapere come sarà questo veicolo ormai si è diffusa un po’ in tutto il mondo.

Tornando al render di Kleber Silva, l’artista ha immaginato un modello molto simile a quello mostrato con le prime immagini teaser a parte qualche piccolissima modifica. Del resto la prima foto spia del prototipo camuffato aveva dato l’impressione che il modello di produzione di questo veicolo sarebbe stato davvero somigliante alla vettura rappresentata nelle immagini teaser.

Come vi abbiamo scritto in un nostro recente articolo, la nuova Jeep Jeepster convivrà con la futura generazione di Jeep Renegade nel segmento B del mercato dei SUV. Questo modello si caratterizzerà e si differenzierà da Renegade per essere la proposta più accattivante e modaiola delle due con l’obiettivo di raggiungere un altro tipo di cliente che fino ad ora si è tenuto alla larga dalle auto del costruttore statunitense. Tra i due modelli questo sarà quello maggiormente pensato per la guida in città. Vedeemo dunque nei prossimi mesi cos’altro emergerà in proposito.

Ti potrebbe interessare: Jeep Compass 2023: presto debutterà la versione Sport TD350