Peugeot 408 2023: debutta ufficialmente il nuovo restyling in Cina

La Peugeot 408 2023 è stata presentata ufficialmente in Cina e porta già lo stile dell’ultima generazione della 308 venduta in Europa, guadagnandosi anche un frontale con un layout differenziato. Prodotta da Dongfeng Peugeot direttamente nel territorio cinese, la 408 aggiornata ha ricevuto lo stile “Lion Soul Aesthetics” che comprende fari full LED con DRL a LED a forma di zanna di leone.

La griglia frontale presenta elementi estetici 3D e rende la berlina di medie dimensioni del marchio francese più sofisticata. Anche il paraurti è stato modificato, ottenendo un layout più moderno e aerodinamico. Il cofano accorciato porta ancora l’identità della 408 mentre le fiancate presentano nuovi cerchi in lega da 17”.

Peugeot 408 2023: la berlina cinese riceve un nuovo restyling

Anche le finiture cromate che avvolgono i finestrini attirano l’attenzione mentre la parte posteriore dispone di tre luci posteriori a LED con inserti in nero lucido e il nuovo logo Peugeot.

Per quanto riguarda l’abitacolo, la Peugeot 408 2023 vanta un quadro strumenti digitale da 12.3 pollici e uno schermo da 10 pollici riservato al sistema di infotainment, con tasti in stile Piano Black posizionati al centro, oltre allo spazio per un caricatore wireless per smartphone compatibili. Troviamo poi un volante standard e una console centrale in nero lucido con freno di stazionamento elettronico e funzione Auto Hold.

I sedili, invece, hanno una finitura più voluminosa, soprattutto nella parte posteriore, dove lo spazio per le gambe è davvero buono, cosa già vista nella generazione precedente.

Sotto il cofano della nuova Peugeot 408 trova posto il quattro cilindri THP da 1.6 litri abbinato a un cambio automatico a 6 marce prodotto da Aisin. Riesce a sviluppare 167 CV di potenza e 24,5 Nm di coppia massima. Questo nuovo modello permetterà a Peugeot di accrescere le sue immatricolazioni nel mercato cinese assieme a SUV e crossover.

La 408 è un modello inferiore alla 508, che in Cina viene venduta sia in versione berlina con stile liftback che station wagon come shooting brake. Lì viene prodotta anche una berlina leggermente più piccola, la Peugeot 308 berlina e una derivata diretta della hatch di segmento medio. Esclusiva per la Cina, le vendite della Peugeot 408 2023 partiranno nella seconda metà del 2022.

Da precisare che questo modello si differenzia dal Peugeot 408 che debutterà presto in Europa e che recentemente è stato protagonista in un teaser ufficiale pubblicato dalla casa del Leone. Questo, infatti, sarà un SUV con una silhouette dinamica tipica del mondo delle fastback.