Peugeot Landtrek 2023: nuovo avvistamento su strada in attesa del debutto

La mancanza di chip e altre componenti importanti per la produzione ha sconvolto l’intera industria automobilistica in tutto il mondo. I costruttori con nuovi prodotti da lanciare sono quelli con maggiori difficoltà. Stellantis, ad esempio, ha una serie di lanci da effettuare nel corso del 2022. Tuttavia, la mancanza di prevedibilità nella consegna dei ricambi ha ostacolato l’arrivo delle novità.

Uno di questi, che fino a nuovo annuncio debutterà nel 2022, è il pick-up di medie dimensioni Peugeot Landtrek. Secondo i media brasiliani, potrebbe addirittura debuttare già a settembre di quest’anno.

Peugeot Landtrek 2023: a Betim è stato avvistato un prototipo con pochissimo camuffamento

A giudicare dall’ultimo prototipo semi-camuffato avvistato sulle strade brasiliane, il pick-up è pronto per essere presentato. In particolare, il modello prodotto in Uruguay sta subendo gli ultimi adeguamenti da parte degli ingegneri di Stellantis a Betim (MG).

Il motore presente sotto il cofano è stato già annunciato da tempo. I media locali sostengono che il Landtrek 2023 dovrebbe avere un motore turbodiesel BlueHDi da 2 litri. La potenza è di 180 CV a 4000 g/min mentre la coppia massima di 400 Nm a 2000 g/min. Nel pick-up, il propulsore sarà abbinato a un cambio automatico a 6 marce prodotto da Aisin.

Il Peugeot Landtrek avrà la trazione 4×4, un telaio da 1 tonnellata e una capacità di traino di 3,5 tonnellate. Inizialmente, il modello sarà offerto in un solo allestimento. Tra le caratteristiche di serie avremo sistema di infotainment con display touch da 10 pollici, telecamera a 360°, sistema Keyless, cerchi da 18”, finiture cromate, barre al tetto, gradini laterali, fari a LED e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

In termini di sicurezza, il Peugeot Landtrek 2023 sarà dotato di avviso di deviazione dalla corsia, controllo della stabilità e della trazione, sistema di assistenza alla partenza in salita e controllo della stabilità del rimorchio.

Il nuovo Landtrek segue le misure della versione cinese e presenta un corpo con lunghezza di 5,33 metri, larghezza di 1,93 metri, altezza di 1,87 metri e un passo di 3,18 metri.

Il nuovo pick-up francese ha ereditato la carrozzeria del modello cinese Changan Kaicheng F70, ma ha acquisito una propria identità visiva. Possiamo vedere, infatti, la griglia verticale che ospita il Leone al centro e con trama a nido d’ape. A seconda della versione avrà dei DRL a LED verticali.

Sul retro, il portellone dispone del logo del Leone. I fanali avranno lo stesso design del modello cinese, ma con il nome Peugeot stampato internamente.

Per quanto riguarda l’abitacolo, le linee del cruscotto del Peugeot Landtrek 2023 ricordano i SUV 3008 e 5008. Il volante segue lo stesso stile con il fondo piatto, ma è più grande di quello delle auto del marchio di Stellantis. Infine, sono presenti bocchette d’areazione laterali e centrali.