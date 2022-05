Nuova Lancia Ypsilon: ecco quali saranno i primi paesi ad accoglierla

Il numero uno di Lancia l’amministratore delegato Luca Napolitano ieri ha detto molto cose interessanti a proposito del futuro della casa automobilistica piemontese. Si è parlato ovviamente anche di nuova Lancia Ypsilon. La vettura infatti sarà quella con la quale la casa italiana avvierà il suo piano di rilancio nel segmento premium del mercato auto e tornerà sul mercato in Europa.

Ecco quali sono i primi paesi in cui sarà commercializzata la nuova Lancia Ypsilon

A proposito del ritorno in Europa di Lancia con la nuova Lancia Ypsilon, Luca Napolitano ha dichiarato che il primo paese a ricevere la vettura sarà l’Italia dove l’auto arriverà agli inizi del 2024. Poi successivamente toccherà ad altri paesi importanti. Entro la metà del 2024 l’auto arriverà anche in Germania, Francia, Spagna, Olanda e Belgio. Nella seconda metà del 2024 l’auto arriverà in molti altri mercati.

Napolitano però ha precisato che non è detto che le future auto di Lancia ed in primis la nuova Lancia Ypsilon arriveranno in tuti i 28 paesi dell’Unione Europea. Inoltre per il momento non è previsto il ritorno del marchio nel Regno Unito anche se Napolitano non esclude che ciò possa avvenire in un secondo momento.

Per il resto Napolitano ha ribadito che l’auto sarà molto diversa da quella attuale e che sarà fatta per piacere non solo alle donne ma ad una platea molto più vasta. La vettura avrà una lunghezza intorno ai 4 metri, punterà sull’eleganza italiana e avrà interni tecnologici e confortevoli. Il luogo di produzione non è stato ancora annunciato ma si pensa che possa essere la Spagna e più precisamente lo stabilimento Stellantis di Figueruelas vicino la città di Saragozza dove l’auto potrebbe venire prodotta insieme ad Opel Corsa e Peugeot 208.

