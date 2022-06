Nuova Peugeot 408: il SUV si mostra in nuove immagini teaser

La nuova Peugeot 408 sarà presentata il 22 giugno ma ricoperta da un camouflage che ne nasconde i dettagli. ‘Questa nuova Peugeot continua a essere sottoposta a numerosi test per prepararsi all’avvio della produzione in autunno.

Il programma di validazione segue un protocollo estremamente preciso, comprendente prove su strade e piste, oltre che in laboratorio e su banchi dedicati”, indica il gruppo Stellantis in un comunicato. Molte simulazioni vengono eseguite utilizzando programmi informatici altamente sofisticati, che velocizzano lo sviluppo sfruttando nel modo più virtuoso le risorse.

Il Piano di Validazione Interna (PIV), iniziato poco più di un anno fa, consiste in una batteria di numerosi test che non risparmiano parti o moduli della vettura. Con queste vetture di prova, la nuova Peugeot 408 ha già percorso quasi 1.100.000 km in tutte le condizioni possibili, su tutti i profili stradali e in molti climi.

‘Il nostro obiettivo è l’eccellenza. Stiamo lavorando per testare la qualità del design della nuova Peugeot 408, ma anche il suo servizio clienti, ovvero tutte le situazioni di utilizzo che i suoi utenti possono incontrare. In tutte le cose esageriamo i vincoli, sulle strade ma ancor di più nei laboratori e sui banchi di prova”, ha affermato Emmanuel Lafaury, Direttore del progetto Peugeot 408.

Il nuovo modello Peugeot sarà commercializzato con il nome Peugeot 408, fatta eccezione per la Cina, dove invece dato che esiste già una vettura con questa denominazione, prenderà il nome 408X.

Ricordiamo che questo modello di Peugeot è particolarmente atteso. Infatti di questo SUV Coupé che dovrebbe dare serio filo da torcere a modelli del calibro di Renault Arkana si parla già da molto tempo.

Questo veicolo farà entrare Peugeot in un segmento di mercato tra quelli maggiormente in crescita nel nostro continente ma anche a livello globale. Questo dovrebbe garantire al brand di Stellantis di conquistare nuove quote di mercato.

Ricordiamo che la nuova Peugeot 408 sarà prodotta nello stesso stabilimento della nuova Peugeot 308 e con questo modello condividerà piattaforma e gran parte della gamma di motori. Vedremo dunque cos’altro trapelerà nei prossimi giorni a proposito di questa vettura.

